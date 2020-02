Gasly: Toro Rosso no se parece a Red Bull como el RP20 a Mercedes

Tan pronto como tocó la pista, Racing Point sorprendió a todos con su siniestro parecido al Mercedes W10, el monoplaza que el año pasado ganó el título de pilotos y constructores en la F1 gracias a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. El mal humor ha aumentado en las últimas horas no sólo por las formas, sino también por el rendimiento mostrado por el RP20, un rayo en las manos de Sergio Pérez.

Al final del segundo día de pruebas, el francés Pierre Gasly señaló al monoplaza de Silverstone, resentido por la pregunta que se hizo al final del día sobre la similitud - que hay, imposible de negar - entre su AlphaTauri y el Red Bull RB15, el monoplaza 2019 de Milton Keynes.

La respuesta de Gasly fue elocuente. "No creo que el AlphaTauri AT01 se parezca tanto a Red Bull como el Racing Point RP20 al Mercedes W10. Tratamos de encontrar una filosofía que funcionara en nuestro monoplaza y cuando lo hacemos, miramos a los equipos que lo hacen mejor".

"Creo que nuestro coche es un gran paso adelante desde el año pasado, pero es una evolución del STR14. No es muy diferente. Creo que el coche tiene un potencial que debemos explorar probando diferentes configuraciones y ya ha sido bueno. Encontramos diferentes direcciones del año pasado. Esperamos encontrar aún más rendimiento”.

Volviendo su atención completamente al AP01, Gasly admitió que intentó cosas que estaban lejos de su preferencia, pero el coche, especialmente por la mañana, se comportó muy bien y el equipo parece haber encontrado formas interesantes de desarrollar y explorar nuevas soluciones en vista de las próximas pruebas.

"Hay cosas del coche que no me gustan, pero aún estamos explorándolo. Hay cosas que probamos hoy que no me gustaron, no me sentí cómodo. Hay otras cosas que han sido sorprendentes y positivas, así que todavía tenemos que trabajar. Sabemos que el coche es nuevo y que hay varias cosas diferentes en comparación con el año pasado. Me gustó el coche esta mañana, encontramos buenas direcciones para los próximos días".

Lo que hace sonreír al francés del equipo de Faenza es también el motor, Honda ha hecho enormes progresos en su unidad de potencia, pero el equipo tiene que hacer más kilómetros para mejorar la fiabilidad del paquete coche-motor y llegar a Melbourne listo para dar la batalla por la zona de puntos.

"Todavía es demasiado pronto para tener una idea precisa de hasta dónde podemos empujar el motor, pero los ingenieros parecen bastante contentos si comparamos sus reacciones con las de hace un año, justo en estos días. Tenemos más potencia. Así que lo más importante ahora es dar vueltas y asegurarse de que la fiabilidad está bien. Espero poder presionar más la semana que viene".