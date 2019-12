Gasly: mi tiempo en Red Bull puso toda mi carrera en peligro

La carrera de Pierre Gasly se complicó a mediados de 2019 luego de que el francés no consiguió los resultados deseados en Red Bull antes de las vacaciones de verano, por lo que fue transferido de nuevo a Toro Rosso después de 12 carreras. Su rendimiento mejoró de nuevo, pero Gasly revela que temía por su futuro en ese periodo.

"Siempre he terminado entre los tres primeros en las series de desarrollo, y en mi primera temporada [2018] en Toro Rosso también fue bien. Pero esos seis meses [en Red Bull] fueron suficientes para poner todo en peligro", dijo el francés en una entrevista con la emisora de radio RTL. "En las primeras doce carreras sólo utilizamos el 80 por ciento de nuestro potencial", detalló Gasly.

"Todos nosotros en el equipo fuimos responsables de la falta de rendimiento. Hay algunas cosas que podría haber hecho de otra manera, y también hay muchas cosas que haría de forma diferente si tuviera que hacerlo de nuevo", dijo el francés, cuyo mejor resultado del Red Bull fue un cuarto puesto, mientras que Verstappen consiguió cinco podios y dos victorias en el mismo periodo.

"Algunas cosas salieron mal en Red Bull. Soy una persona competitiva y quería sacarle el máximo provecho. Y cuando me doy cuenta de que se pueden hacer mejor las cosas, quiero mejorar la situación rápidamente", explicó.

Al final, sin embargo, quiso demasiado y se dio cuenta de que "no era un mago". Después de 12 carreras estaba fuera del equipo Red Bull y fue reemplazado con Alexander Albon. "No creo que fuera justo. Porque me prometieron cosas que no se cumplieron. Por lo tanto, me he sentido decepcionado", recuerda Gasly sobre ese difícil momento.

En Red Bull dijeron que querían terminar la temporada con Gasly. Sin embargo, fue expulsado durante las vacaciones de verano. "Fue doloroso, pero quería demostrar inmediatamente a Toro Rosso que podía conseguir buenos resultados con las herramientas adecuadas. Quería dar la respuesta en la pista porque había muchas críticas y la gente dudaba de mi carrera”.

Con el segundo puesto en Brasil, el piloto de Toro Rosso tuvo un final feliz para la temporada. Sin embargo, en el año 2020 seguirá conduciendo para el equipo B. Alexander Albon mantendrá la cabina del Red Bull junto a Max Verstappen. Sin embargo, Gasly sabe por experiencia propia que la situación podría cambiar en algún momento de la temporada.