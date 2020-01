Hamilton y Mercedes rechazan rumores de retiro

Mientras el actual equipo campeón del mundo tiene como meta ir por su séptimo título de F1 este año, ha habido numerosos reportes desde el comienzo del año que sugieren que su alineación de pilotos y su futuro pueden no estar asegurados.

Varios artículos de los últimos días han afirmado que las conversaciones entre Hamilton y Mercedes sobre un nuevo contrato se han estancado por dinero, con la deducción de que tal punto muerto podría llevar al inglés a cambiar a Ferrari a partir de 2021.

Sin embargo, a través de Instagram, Hamilton rechazó que exista un conflicto con el nuevo contrato, ya que confirmó que las conversaciones ni siquiera habían comenzado con el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

"Para su información, Toto y yo ni siquiera hemos hablado de contratos todavía", dijo. "No se está negociando nada actualmente, los periódicos están inventando historias".

La especulación sobre Hamilton llega en medio de nuevos rumores sobre el futuro a largo plazo de Mercedes en la máxima categoría, que no está garantizado hasta que no se firme un nuevo Acuerdo de la Concordia.

Un informe de Autocar de esta semana decía que Mercedes estaba preparado para discutir su retiro de la F1 en la próxima reunión del consejo de administración de la empresa matriz Daimler, que sugirió que tendría lugar el 12 de febrero.

Sin embargo, se entiende que no se ha programado ninguna reunión para esa fecha, y el director ejecutivo de Daimler también rechazó cualquier sugerencia de que la empresa se estaba preparando para retirarse de la F1.

Preguntado por Reuters en una recepción anual de la Industria Automovilística Alemana en Berlín si Mercedes planeaba irse de la F1, el CEO de Daimler, Ola Kaellenius, dijo simplemente: "No es cierto".

Se sabe desde hace meses que Mercedes está evaluando su futuro en la F1, ya que la categoría se mueve a una nueva era y un tope de costos a partir de 2021. Sin embargo, como el actual Acuardo de la Concordia termina a finales de 2020, en teoría su situación no es diferente a la de cualquier otro equipo en la parrilla.

Toto Wolff dijo al final de la temporada pasada que todos los indicios eran que el fabricante alemán se comprometería a un nuevo Acuerdo pero hasta que los contratos se firmaron, nada era definitivo.

Hablando en exclusiva para Motorsport.com en ese momento sobre el futuro de Mercedes a partir de 2021, Wolff dijo: "Todo indica que nos quedaremos. Pero no es un hecho. Estamos en medio de la discusión del nuevo Acuerdo de la Concordia. En relación con esto, e independientemente de ello, estamos discutiendo el desarrollo del automóvil y sus efectos en el deporte".

El informe de Autocar sugería que una opción para Mercedes podría ser vender su equipo oficial a Aston Martin, pero permanecer en la F1 como proveedor de motores para sus equipos clientes, ya tiene acuerdos a largo plazo para suministrar a McLaren, Racing Point y Williams.

Sin embargo, tal escenario ya fue descartado por Wolff, quien dijo que no tendría sentido que Mercedes siguiera en la F1 si no tenía un equipo oficial.

"Tenemos cuatro equipos a los que suministramos, incluyéndonos a nosotros mismos", dijo. "Sólo puedes estar embarazada o no embarazada, no medio embarazada. Así que o participamos en la plataforma o no lo hacemos".

Al ser insistido sobre permanecer como proveedor de motores si su equipo oficial se alejaba, Wolff dijo: "No creo que nadie decida eso (dejar la F1). Pero si eso ocurriera, sería una consecuencia (detener los suministros a los clientes)".

De las 84 victorias de Hamilton en F1, 63 fueron con Mercedes. ¿Seguirán sumando triunfos juntos más allá de 2020? Mientras tanto, aquí repasamos todos los éxitos del británico en F1: