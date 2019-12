Hamilton: "Mercedes ha creado una obra de arte"

El seis veces campeón del mundo de F1 arrasó de principio a fin en el domingo del GP de Abu Dhabi 2019, la última carrera de una temporada más de dominio para Mercedes y el inglés.

Después de haber liderado todas y cada una de las vueltas desde la pole position, Hamilton se sacó un 1:39.283 en los últimos giros para apuntarse la vuelta rápida de la carrera y su sexto Grand Chelem en la Fórmula 1. Su 11° victoria del año fue la 84ª de su trayectoria.

Hamilton marcó este domingo la diferencia a los mandos de un Mercedes que, a pesar del intento de Ferrari de plantar cara desde la pretemporada y tras las vacaciones de verano, ha vuelto a ser la referencia sin discusión.

"Estoy orgulloso y súper agradecido de trabajar con este equipo increíble. Mercedes ha estado apretando toda la temporada y nadie habría pensado que habríamos llegado a ser así de fuertes en carrera al final de la temporada", aseguró el inglés.

"A pesar de que ganamos el campeonato, simplemente quise mantener la cabeza gacha e intentar ver si podíamos aprender y extraer más de este precioso auto que han convertido en una obra de arte. Estoy muy agradecido al Team LH (como se denominan sus fans). He recorrido el mundo en 21 países diferentes, incluso más, y suelo ver a gente que me inspira continuamente y me envía mensajes para animarme".

Hamilton, que ha visto cómo la nueva generación de pilotos, encabezada por Charles Leclerc y Max Verstappen, cerraba la F1 2019 junto a él en el podio tras varios duelos intensos a lo largo del año, subraya el "privilegio" de estar viviendo esta experiencia.

"Hay muchos jóvenes que están llegando aquí, si miras la parrilla, creo que entre el segundo y el 7º u 8º son súper jóvenes. Estoy muy orgulloso de vivir un periodo de tiempo donde hay tantos jóvenes geniales. Estos tíos han estado haciendo un trabajo fenomenal y soy un privilegiado de estar en este periodo de tiempo junto a ellos. Espero tener más batallas igualadas en el futuro. Espero que esté más ajustado todo el año que viene", finalizó.