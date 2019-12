Hamilton sigue revisando los mensajes que intercambiaba con Lauda

El presidente no ejecutivo de Mercedes y tricampeón de F1, Niki Lauda, falleció durante la semana del Gran Premio de Mónaco, y el equipo le rindió homenaje con una estrella roja en la cubierta del motor y un halo rojo en el W10. Lewis Hamilton también utilizó un casco especial para recordarle.

El integrante de las flechas plateadas admitió durante 2019 que luchó contra "demonios" mentales por la muerte de Lauda, y contra el fatal accidente del piloto de Fórmula 2 Anthoine Hubert, acontecido durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica.

Hamilton dijo a un pequeño grupo de medios, entre los que se incluía Motorsport.com, que extraña hablar con Lauda.

"Echo de menos recibir los mensajes de texto. Extraño compartir esos vídeos, y todavía tengo muchas de nuestras conversaciones y de vez en cuando vuelvo a verlas", comentó.

“Pero, de nuevo, sin su apoyo, probablemente no habría hecho el cambio para venir a este equipo. Sin su apoyo, no estaría todavía en este equipo. No creo que este equipo hubiera tenido éxito sin él”.

"Ir al muro, apretar y romper las pelotas. En eso era el mejor. Pero también en ser realista conmigo. Ser el puente entre... Toto que era un piloto de carreras y la directiva, entre quienes no eran pilotos de carreras, así que tener un verdadero campeón que entiende, y empatiza con lo difícil que es pelear cada fin de semana, [y] cuando cometes un error...

"Ahí es donde él fue sido un gran, gran pilar para mí. Así que lo extraño mucho."

Hamilton también reconoció la influencia de Lauda en su cambio de McLaren a Mercedes en la temporada 2013, un movimiento que provocó críticas considerando que el equipo alemán aún no había destacado desde su regreso a la F1.

Hamilton recordó inicialmente a Lauda "diciendo ciertas cosas sobre mí en la televisión y no teniendo realmente una gran opinión de mí", antes de que discutieran su incorporación a Mercedes.

"De repente me encontré en esta posición en la que tenía que tomar una gran decisión en mi vida y Niki estaba al teléfono conmigo", dijo Hamilton. "Pensé: 'Vaya, estoy hablando con un tricampeón del mundo', y no lo conocía realmente, así que no podría decir que confiaba en este tipo por teléfono.

"Pero luego me senté con Ross [Brawn], y con Niki en una habitación de hotel, y justo tras el viaje que hicimos, me gustaría pensar que llegamos a querernos como amigos".

Hamilton también dijo que fue a ver a Lauda "no mucho antes de morir".

"Fue muy duro verlo", continuó Hamilton. "Nos habíamos estado enviando vídeos y yo lo había visto a en su mayor recaída, pero se recuperó y estaba en una silla de ruedas, y yo estaba realmente esperanzado".

"Luego tuvo otra recaída y comenzó a empeorar. Y fue entonces cuando fui a verlo. Y aún así fue un shock ver a tu compañero en una cama, enchufado. Ya he estado allí antes. Mi tía murió de cáncer, así que lo había visto".

"Pero siempre es un shock. Podías ver su espíritu, ese espíritu brillante de él, pero estaba empezando a atenuarse un poco. Su espíritu de lucha estaba empezando a oscurecerse, lo cual es natural cuando se está pasando por una batalla tan larga”.