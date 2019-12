Helmut Marko: Hamilton sigue siendo mejor que Verstappen

Aunque Red Bull está básicamente más que satisfecho con Max Verstappen como piloto, Helmut Marko cree que el seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton sigue representando el mejor paquete, al menos esto es lo que el consultor de deportes de motor de Red Bull revela en la primera parte de nuestro video "La gran reseña del año: 10 tesis atrevidas para la temporada de Fórmula 1 de 2019".

En una entrevista grabada en exclusiva para la reseña del año en la oficina de Marko en Graz, el expiloto de 76 años se enfrentó a una de nuestras 10 tesis, que es la siguiente: "Aunque Lewis Hamilton es seis veces campeón del mundo, Max Verstappen es ahora el más rápido y el mejor piloto de la Fórmula 1".

Marko no cree que la tesis (que no refleja necesariamente la opinión de la redacción) sea correcta: "Puede que Verstappen sea ya el más rápido. Pero como paquete, Hamilton sigue siendo el mejor. Tiene una increíble velocidad básica y, por supuesto, constancia. Lo has visto una y otra vez".

“Hamilton no se está esforzando en los entrenamientos libres, pero en cuanto llega a la clasificación, bang, lo consigue”, dijo el asesor de Red Bull.

Marko está particularmente impresionado por la cantidad de habilidades de la superestrella de Mercedes y menciona el Gran Premio de Mónaco como ejemplo: "Conducir en los circuitos donde no puede adelantar es fácil con sus neumáticos".

"Por supuesto que tiene una rutina sobre Max. Esa es una gran ventaja. Y, por supuesto, tuvo la suerte de conducir en la cima donde la vida era más fácil", dice Marko. "¡Pero queremos cambiar eso el próximo año!"

