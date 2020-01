En 1994, Ayrton Senna comenzó de nuevo. El tres veces campeón del mundo, después de dos temporadas dominadas por Williams en la Fórmula 1, finalmente dejó McLaren y se unió al equipo de Grove. A su lado estaba Damon Hill, sólo seis meses menor que él, pero que sólo estaba disputando su segunda temporada completa en la máxima categoría después de un comienzo muy tardío de la disciplina.

A pesar de las dos pole positions de Senna, fue el Benetton de Michael Schumacher el que ganó los dos primeros Grandes Premios de la temporada, ya que el brasileño hizo un trompo y abandonó en su carrera de casa mientras perseguía al alemán, sólo para ser víctima de una colisión en la primera vuelta en Aida. Finalmente perdió la vida en un terrible accidente en el siguiente Gran Premio, en Imola, después de otra pole position.

"Fui compañero de equipo de Ayrton por poco tiempo", recordó Damon Hill en F1 Racing. "Esos momentos fueron muy reveladores, y aprendí al observarlo. Pero, como todos, vi a Ayrton como competidor, como joven piloto, como fanático del deporte motor. No voy a mentir, algunas de las cosas que hizo a veces me horrorizaron, no me gustó mucho su actitud de que sólo había espacio para una persona en la pista. Sin embargo, hay que admirar su motivación. Fue una persona muy valiente y me siento privilegiada de haberlo conocido, aunque haya sido por poco tiempo".

Luego de la muerte de Senna, Hill se vio impulsado a ser el líder del equipo bicampeón del mundo con sólo tres victorias en su haber, pero el británico no se sentía preparado para asumir su nuevo estatus, especialmente en ese contexto.

"Fue una experiencia que nadie quisiera experimentar", dijo el inglés. "El equipo no lo quería, nadie en la F1 lo quería. Hemos tenido la muerte de dos pilotos [Roland Ratzenberger estuvo involucrado en un accidente mortal de clasificación en Imola], y cuando pasas por eso te preguntas, '¿Por qué hacer esto si puedes perder la vida y causar dolor a mucha gente?

"No es algo que me hubiera imaginado al principio de la temporada. No estaba preparado para soportar la presión y sentía una gran responsabilidad".

Hill siguió luchando por el título contra Michael Schumacher hasta el último Gran Premio en Australia, donde hubo un incidente entre ambos y se vieron obligados a retirarse, con el alemán ganando el campeonato por un punto.

"Él estaba perfectamente preparado, él y su equipo abordaban el deporte con gran cuidado y atención a los detalles, buscando todas las lagunas (reglamentarias) posibles. Tenía un enorme talento natural. Por lo que aprendí, no creo que fuera muy bueno en la puesta a punto del auto, pero tenía el talento para conducir cualquier cosa, como Ayrton", concluyó Hill, quien dos años más tarde de aquel trágico 1994 sería campeón con Williams.

No te pierdas: todas las victorias de Ayrton Senna en la Fórmula 1