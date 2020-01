Cuando Häkkinen se durmió un día de carrera y acabó detenido

En la mañana del 12 de julio de 1992 un joven piloto finlandés, que disputaba su segunda temporada en Fórmula 1 con el equipo Lotus, se despertó en una habitación de hotel. Lo malo fue que lo hizo un poco más tarde de lo esperado, y eso provocó una historia increíble. Lo narra el propio Hakkinen en su videoblog para Unibet.

“Esta historia nunca la olvidaré. El viernes y el sábado en Silverstone fueron positivos para nosotros, tratamos de alcanzar el máximo. El sábado decidí acostarme pronto, de modo que por la mañana pudiera llegar fácilmente a la pista. Mi hotel estaba en Milton Keynes, a unos 15 kilómetros del circuito. Parece que no está lejos, pero en los alrededores de Silverstone siempre hay enormes atascos. Solo hay una manera de llegar allí de manera segura: levántate pronto y no habrá problemas de tráfico".

"Pero me quedé dormido. Cuando abrí los ojos y vi por la ventana que amanecía, literalmente entré en pánico. Parece que la alarma no sonó. ¡Y era el día de la carrera! No podía creerme que me estuviera pasando eso. Y aunque solo iba 15 o 20 minutos tarde, el pánico se apoderó por completo de mí".

"A ese gran premio fui con un amigo, ¡y él también se quedó dormido! Y encima tuve que esperarlo. Al salir del hotel, me apresuré como un loco. Pero cuando llegué a la autopista, ya había atasco con gran cantidad de tráfico. Miré el reloj y me maldije a mí mismo, y el pánico se intensificó".

"Apenas avanzábamos, y no me convenía saltarme el calentamiento que había por la mañana en aquella época de la F1. Sin embargo, no aspiraba más que a llegar a la carrera. Afortunadamente, en una de las intersecciones vi a un policía y le pregunté si era posible ir por el carril del otro lado, con calma, tomando medidas de seguridad y encendiendo las luces para ser visible. Le admití que era piloto de Fórmula 1 y llegaba tarde al circuito".

"Me respondió: 'Venga, pero conduce con mucho cuidado'. Lo hice, sintiendo un enorme alivio, porque ahora podría llegar a tiempo. De repente, vi por los retrovisores motos de la policía con las luces intermitentes. Eso me hizo pensar: 'Vinieron al rescate, ¡ahora todo irá aún más rápido!', y aceleré".

"Así que llegamos a la pista y ya iba directamente al pit lane cuando esos policías me alcanzaron y me ordenaron detenerme. Abrí la ventana y rápidamente me di cuenta de que estaban muy enfadados. En primer lugar, me preguntaron si estaba borracho. 'Por si no fuera suficiente', pensé. Y les expliqué que iba a la carrera, diciéndoles mi nombre. 'Sí, claro, y nosotros somos Nigel Mansell', respondieron con sorna".

"El caso había dado un giro serio. Me obligaron a salir del coche y a poner mis manos sobre el capó. Me registraron. Les expliqué que me dieron permiso para ir por ese lado de la carretera, pero su respuesta fue simple: 'Eso no cambia nada. Has violado la ley e irás a una celda".

"No podía creerme que fueran en serio. En lugar de al Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto Hakkinen iba a ir a la cárcel. Ese era el final de mi carrera, pensé".

"Cuando me metieron en una celda, apenas pude contener las lágrimas, pensando que todo estaba perdido. En aquella época no había móviles y no había podido contactar con el equipo. Luego los policías examinaron mi pasaporte y me llamaron. Mientras tanto, escuché el rugir los motores. Todo estaba perdido, empezaba el calentamiento".

"Pronto llegó Peter [Collins, director de Lotus]. No sé qué les dijo, pero me dejaron salir de la celda".

"Logré llegar al inicio de la carrera e incluso sumé puntos, dándole al equipo un buen resultado. Pero el caso no estaba cerrado. Aquello acabó en juicio, aunque al final la policía admitió que me habían dado permiso para ir en esa dirección. Por supuesto toda esta historia parece increíble, pero entiendo a la policía: había un mar de coches y tenían que vigilarlos todos. En resumen, despierta a tiempo".

Sin embargo, lo más sorprendente es que esto no es toda la historia completa. A principios de los 90, cuando no había ninguna comunicación por móvil, el equipo Lotus, por supuesto, no podía saber por qué su piloto no llegó a la pista el domingo por la mañana. En cualquier caso, los coches tenían que ser revisados antes de la carrera, por lo que durante el calentamiento de una hora Johnny Herbert, el único piloto del equipo que en ese momento no estaba entre rejas, probó los dos monoplazas.

En una entrevista con Eurosport justo antes del comienzo, Mika dijo con una sonrisa: “Afortunadamente ahora ya hemos dejado atrás esa historia y me puedo centrar en la carrera. Johnny revisó los dos coches por la mañana; según él, el mío era mejor, pero creo que ahora son iguales. Al menos declaró que ambos son muy rápidos y bien equilibrados en curvas rápidas".

El propio Herbert, recordando esa historia en Sky Sports, añadió: “Mika se fue por el lado equivocado de la carretera, ya que llegaba un poco tarde, y se topó con la policía. Tuve que conducir los dos coches y, para mayor molestia, resultó que el suyo era cuatro décimas más rápido que el mío".

"Como no estaba seguro de que fuera a poder salir de la prisión, le pregunté al equipo si podíamos intercambiar los coches".

Al final, cada uno de los pilotos de Lotus llevó su propio coche, pero con suerte dispar: después de un buen inicio de carrera, su monoplaza se detuvo con un fallo en la caja de cambios, mientras que Hakkinen acabó sexto en Silverstone, puntuando.