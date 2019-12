Historias top 2019, #11: Vettel y la debacle en Canadá

“Nos están robando la carrera", fue el furioso mensaje de Sebastián Vettel a su equipo Ferrari después de que le informaran de la polémica penalización que le quitó la victoria en el Gran Premio de Canadá.

El cuatro veces campeón había partido desde la pole por delante de Lewis Hamilton y había liderado durante la mayor parte de la competencia, con el británico siguiéndole de cerca, pero sin la capacidad de alcanzar al ultra-rápido Ferrari.

En la vuelta 48, y con el Mercedes todavía justo detrás de él, Vettel cometió un error en la curva 3, teniendo que cortar por el césped para volver a la pista después de la curva 4. Al hacerlo, el alemán llevó a Hamilton contra la pared y obligó al británico a desacelerar para evitar un accidente que probablemente hubiera acabado con la carrera de los dos.

Los comisarios tardaron nueve vueltas - a falta de 13 - en anunciar su decisión: una penalización de cinco segundos para Vettel por volver a entrar en el circuito de forma insegura.

Como Hamilton se mantuvo al ritmo del Ferrari durante toda la carrera, las posibilidades de Vettel de mantener el primer lugar resultaron imposibles, y el alemán cruzó la línea de meta poco más de un segundo por delante de su rival. Esto no fue suficiente para darle su primera victoria desde el GP de Bélgica de 2018.

"Hay que ser un ciego absoluto para pensar que puedes atravesar la hierba y luego controlar el coche", continuó Vettel en la radio. "Tuve suerte de no haberme estrellado contra la pared. ¿Dónde diablos se supone que debía de ir? Te digo que este es un mundo equivocado. Esto no es justo. Estoy enfadado... y tengo derecho a estar enfadado. No me importa lo que diga la gente".

Como era de esperar, la rabia de Vettel continuó después de la carrera y, en una de las imágenes que se publicarán en el folclore de la F1, el alemán cogió el letrero marcado con el número 1, colocado originalmente delante del coche de Hamilton, y lo cambió por el número 2, puesto en su Ferrari. Luego se marchó furioso y parecía dispuesto a perderse la ceremonia del podio antes de cambiar de opinión como una "cuestión de respeto" a sus rivales.

Vettel no era el único que opinaba que la penalización que se le había impuesto era injusta, ya que varios pilotos actuales y antiguos se pusieron del lado del cuatro veces campeón. El propio Hamilton admitió que habría hecho lo mismo que su rival si hubiera estado en esa situación.

"Obviamente estaba muy cerca. Lo que puedo decir es que si hubiera estado en la delantera y hubiera cometido un error y me hubiera abierto, probablemente hubiera hecho lo mismo", dijo el de Mercedes.

Más tarde se reveló que un segundo movimiento del volante por parte de Vettel después de volver a la pista fue clave en la decisión de penalizarlo, y mientras que Ferrari decidió no apelar la penalización, el equipo de Maranello tomó una ruta diferente y optó por presentar una solicitud para que la FIA revisara la penalización, alegando que tenía nuevas pruebas "abrumadoras" que demostraban que Vettel no había infringido ninguna regla.

Menos de dos semanas después de la carrera, la FIA anunció que la solicitud de Ferrari había sido desestimada ya que no había "ningún elemento nuevo significativo y relevante que no estuviera a disposición de las partes en el momento de la competencia en cuestión".

Al final, el episodio puso de manifiesto principalmente otro costoso error en la errática temporada de Vettel y, aunque más tarde pondría fin a su sequía de victorias, generó más dudas sobre la capacidad del alemán para seguir liderando a Ferrari, especialmente con Charles Leclerc prosperando a su lado.

Revive las imágenes del GP de Canadá de Sebastian Vettel: