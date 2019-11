Hulkenberg: estaré "listo" si aparece un lugar durante 2020

Hulkenberg se había estado aferrando a una escasa posibilidad de sumarse a Alfa Romeo antes de que Antonio Giovinazzi sea confirmado para continuar, y ya ha reconocido que no regresará a Williams, el único equipo que aún tiene un asiento por confirmar, el cual se espera que sea para Nicholas Latifi.

"No hay arrepentimientos", dijo "Por supuesto he cometido errores, como todos alguna vez, que me hubiera gustado evitar, algunas decisiones o cosas que ahora haría diferente pero siempre es fácil decir eso a posterior"”.

"Así que en general me siento en paz con lo que he logrado y no siento que me esté retirando como piloto. No abandono la Fórmula 1, quizás no esté en la parrilla pero si hay una oportunidad estaré listo".

Preguntado sobre qué podría haber hecho diferente de cara a 2020, el alemán agregó: "Si ahora fuera hacia atrás en el tiempo y todo el proceso, las decisiones... no siento que haya hecho algo mal. Seguro, cometí errores aquí y allá en las carreras".

"Hockenheim fue amargo (chocó cuando luchaba por el podio). Eso tuvo una consecuencia para el año que viene, pero se trata del momento. La suerte estaba echada. No pude acordar con Haas. Pero está bien, así son las cosas. Ahora la situación es así. Lo puedo manejar bien".

El alemán ha sido relacionado con la posibilidad de incorporarse tanto al DTM como a la IndyCar en las últimas semanas, pero insiste en que no ha tomado ninguna decisión.

"No firmé nada y no lo haré por ahora. Recibí llamadas de diferentes, digamos categorías, equipos, pero nada está sucediendo realmente en este momento".

"Para ser sincero, estoy bastante relajado. Terminaré la temporada y quiero hacerlo lo más exitosamente posible y luego, después de eso, quiero retroceder un poco, tomarme un momento, o dos o tres, para mí y ver qué quiero hacer, qué me resulta interesante".

"No siento que quiera apurarme por tomar algo, solo por correr, así que estoy bastante relajado".

Hulkenberg confirmó que si desembarcara en IndyCar, solamente correría en circuitos mixtos.

"Siempre dije que no era un gran aficionado de los óvalos y les tengo mucho respeto, no parecen ser lo mío. Así que sí, me limitaría a circuitos mixtos".

El piloto de Renault admitió que está la posibilidad de tomarse un tempo libre: "Siento que una década de F1 es intensa, viviendo a ese ritmo tan alto, así que por eso necesito ver cuando comience el nuevo año cómo me siento y cómo se desarrollan las cosas, cómo evolucionan y en qué dirección. Sinceramente, en este momento, simplemente no lo sé".

Galería: así está la parrilla de la Fórmula 1 para 2020