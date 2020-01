Kubica: culpar a los neumáticos por mi 2019 es una "excusa barata"

Estando al volante del auto más lento de la parrilla el año pasado, Kubica tuvo problemas para producir actuaciones consistentes, particularmente a una vuelta, habiendo sido superado por su novato compañero de equipo, George Russell, en cada sesión de clasificación.

El neumático actual de Pirelli, que tiene lo que a menudo se describe como una ventana de operación estrecha para la temperatura, es ampliamente considerado como uno de los factores clave que determinan el rendimiento en la F1 moderna, pero Kubica no quiere utilizar las complejidades del neumático como una explicación.

"Creo que soy lo suficientemente inteligente y bueno para entender lo que debo hacer con los neumáticos", dijo Kubica a Motorsport.com.

"Y aún así, no es el piloto el que elige qué camino tomar y cómo deben funcionar los neumáticos, sigue siendo un trabajo de equipo".

"Por supuesto, en última instancia es el piloto quien conduce el auto, pero tenemos exactamente los mismos objetivos y exactamente las mismas cosas desde el punto de vista operativo en lo que respecta a los neumáticos".

También lee: Kubica será piloto reserva de Alfa Romeo en 2020

"Veo que hay una excusa barata para una temporada fallida".

Al referirse a los desafíos de la temporada 2019, Kubica insinuó una falta de feedback que contribuyó a un año "muy confuso".

"Tengo mis opiniones en muchas áreas en las que definitivamente podría hacerlo mejor, pero no me ayudaron tanto. Con las circunstancias en las que nos encontramos, era muy importante para mí empezar la temporada con una buena consistencia para poder construir mi regreso. Desafortunadamente, esto no sucedió".

"Luego hubo ocasiones en las que pude rendir y lo hice bien, pero se ocultaron con algunos factores externos. Hubo ocasiones en las que definitivamente podría haberlo hecho mejor, y hubo ocasiones en las que no escuché ninguna respuesta, o no tenía ni idea de por qué estábamos rindiendo tan mal día a día".

"Esto es algo que es peor, porque para mejorar hay que entender las razones. No tiene sentido tener una medicina para algo que no está causando tu enfermedad".

El accidente de rally que puso en peligro su vida y que forzó la salida de Kubica de la F1 en 2011 lo dejó con una movilidad limitada en su brazo derecho, y se describió a sí mismo como un conductor "70 por ciento zurdo" por las secuelas.

Pero aunque esto podría haberse traducido lógicamente en una deficiencia en las curvas de alta velocidad, Kubica ha desestimado esta explicación, señalando el hecho de que tuvo uno de sus mejores días del año en una pista como Suzuka.

"A veces queremos hacer creer a la gente que la Fórmula 1 es simple, pero no lo es", añadió Kubica. "Hay muchos factores que influyen mucho en el resultado final, o en los números que se ven en el reloj".

"Uno de los factores que no influyen es, en realidad, mis limitaciones en la alta velocidad [en las curvas]".

"Es cierto que a veces hubo grandes variaciones, pero también es cierto que cuando te falta el agarre, es normal que pierdas más en las zonas más difíciles".

"También pierdes más cuando tienes dos o tres curvas seguidas, que una recta. Ese es el hecho. Esto es algo en lo que estoy seguro de que mis limitaciones no influyen en mi conducción, en este tipo de áreas", finalizó el polaco.

Galería: el último gran premio de Kubica en la Fórmula 1