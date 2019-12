Kvyat: Gasly puede ver en mí el ejemplo de que todo es posible

Tras la salida de Daniel Ricciardo, anunciada en pleno verano de 2018, Red Bull depositó su confianza en Pierre Gasly, ascendiéndolo al equipo principal, junto a Max Verstappen, en 2019. Sin embargo, lo que se suponía que era una oportunidad para el francés de estar en la vanguardia y lo más cerca posible de los podios, rápidamente tomó un giro negativo.

Durante las pruebas de invierno, Gasly se estrelló dos veces, dañando gravemente su monoplaza y costándole un tiempo precioso de conducción, especialmente al final de la segunda semana.

La situación no ayudó a la confianza del campeón de la GP2 de 2016, que ya se sentía incómodo al volante de la RB15, tanto más cuanto que sus responsables no dejaron de señalar las dificultades ligadas a estas salidas de pista.

La temporada no tuvo un buen comienzo y, mientras Verstappen subía al podio en varias ocasiones, el francés a menudo tenía problemas para deshacerse de sus rivales con monoplazas inferiores. Peor aún, durante la primera parte de la temporada, aprovechando la mejora de su coche, Verstappen consiguió dos victorias, en Austria y Hungría, cuando su compañero de equipo arrastraba su miseria a la segunda parte del top ten.

Durante el intermedio entre el Gran Premio de Hungría y el de Bélgica, la dirección de Red Bull decidió degradar al número 10 y enviarlo de vuelta a Toro Rosso, con Alex Albon haciendo lo contrario. Si bien existía el riesgo de una mayor desmovilización, Gasly se recuperó aceptando cuestionarse a sí mismo, aprovechando un entorno familiar en el que pudo redescubrir sus fortalezas. El punto culminante de una segunda parte de la temporada que fue en general muy satisfactoria fue obviamente el podio del Gran Premio de Brasil.

Kvyat/Gasly, los paralelismos

La carrera de Gasly en la F1 se parece en muchos aspectos a la de su compañero de equipo Daniil Kvyat. El ruso, que tuvo una prometedora primera temporada con la pequeña Scuderia en 2014, fue ascendido a Red Bull en 2015 para compensar la salida de Sebastian Vettel.

En su primer año, Kvyat había terminado con puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Ricciardo, al final de una de las campañas más complicadas de Red Bull. Sin embargo, en 2016, tras una serie de incidentes y una falta de rendimiento, fue degradado después de cuatro carreras para dar paso a Verstappen.

La principal diferencia entre las carreras de Kvyat y Gasly radica probablemente en el período posterior a la degradación. Mientras Gasly aprovechaba la oportunidad que le brindaba este regreso a sus raíces, Kvyat fue perdiendo poco a poco el equilibrio, hasta el punto de ser despedido por Toro Rosso y abandonado por Red Bull, en condiciones tormentosas, incluso antes de que terminara la temporada 2017.

Sin embargo, menos de un año y medio después, ayudado por la escasez de talento de Red Bull en las series de desarrollo, volvió a la Fórmula 1 a través de Toro Rosso, habiendo trabajado previamente como piloto de simuladores para Ferrari.

Por supuesto, ahora será cuestión de esperar pacientemente para ver cómo se desarrollan las carreras de los dos hombres y si alguno de ellos ha aprovechado realmente las nuevas oportunidades que se le han dado. Pero para Kvyat, es cierto que Gasly pudo ver en él el ejemplo de una situación que parecía desesperada.

"Creo que casi todos los que han pasado por este equipo tenían mucho talento", dijo el ruso a Motorsport.com, cuando se le señaló que él y el francés estaban en la misma situación, es decir, intentando conseguir una segunda oportunidad en Red Bull Racing.

"Algunas personas han tenido mala suerte con el momento, como en mi caso en Red Bull, donde no era el momento adecuado para estar en el equipo. No quiero hablar por Pierre sobre lo que le pasó en Red Bull, porque no estaría bien. Pero obviamente, a partir de ahora, todo está bien. Ha tenido un periodo más corto en Red Bull, y ha tenido un ejemplo vivo de que todo es posible, incluso si te despiden de Red Bull".

"Es bueno que nos hayan dado una segunda oportunidad. Por supuesto, siempre estoy agradecido con Red Bull. Fueron muy duros conmigo, pero también muy buenos al mismo tiempo”

Y Kvyat admite de buena gana que, una vez más, la falta de jóvenes talentos capaces de llegar a la F1 el próximo año ha jugado a favor de los dos hombres que correrán en 2020 bajo los colores de AlphaTauri.

"Sí, a veces el momento está a tu favor, a veces en tu contra. Al final del día, se trata de ser paciente, hacer tu trabajo y estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No quiero pensar demasiado en mi situación actual o pasada, es sólo la forma en que es. Puede que no haya sucedido, pero sucedió y estoy muy feliz por ello".

Con información de Adam Cooper