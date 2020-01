La historia del piloto de pruebas más improbable de la F1

Sin embargo, para el israelí Chanoch Nissany, su desastrosa sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2005 con Minardi es algo de lo que se siente inmensamente orgulloso.

Habrá quien se burle del ritmo que mostró ese día y sugiera que Nissany no era lo suficientemente bueno como para merecer un asiento en la F1. Pero hacerlo sería no entender la destacada historia de determinación que lo llevó hasta ahí.

Para eso, hay que retroceder cuatro años desde ese momento, cuando Nissany, entonces un exitoso empresario inmobiliario que trabajaba en Budapest, asistió al GP de Hungría de 2001 como espectador.

"Empezó cuando tenía 38 años", explica a Motorsport.com. "Era un hombre de negocios, trabajaba en una oficina y recuerdo estar sentado en las gradas de Budapest".

"Vi la carrera y le dije a mi amigo: 'Quiero ser piloto de F1'. Nunca antes me había sentado en un kart o en un auto de carreras, nada. Pero dije: 'Quiero ser piloto".

"Mis amigos respondieron: 'No hay problema. Cuando volvamos a casa, toma tu medicación y ya está, todo estará bien'. Pero lo que hice fue volver y empezar mi carrera de cero".

El éxito comercial de Nissany le aportó los medios financieros necesarios para arrancar una trayectoria en el automovilismo, y encontró un patrocinador personal en la empresa de cosméticos israelí UPEX, que lo llevaría hasta la F1.

Disputó el campeonato nacional húngaro de Fórmula 2000 en 2002, acabó segundo ese año, y luego ganó el título en la siguiente temporada.

En 2003 pasó a competir en categorías internacionales, incluidas las World Series Lights, y en 2004 disputó la Fórmula 3000. No llamó la atención de nadie con sus resultados, pero no renunció a su sueño, y sorprendió a todos cuando logró ser piloto probador de Jordan.

Chanoch Nissany, Jordan Ford EJ14 Photo by: James Moy

Se estrenó en un F1 en un test en Silverstone en julio, donde fue nueve segundos más lento que su compañero de equipo Nick Heidfeld antes de que un problema de motor pusiera fin a su jornada.

"Trabajé día a día, durante 24 horas", declaró sobre su esfuerzo por llegar a la F1. "Comía, dormía y soñaba con carreras".

Sin embargo, en julio de 2005, el deseo de Nissany de participar en un gran premio de F1 se cumplió cuando, en el hotel Hilton de Tel-Aviv, el jefe de Minardi, Paul Stoddart, anunció que el israelí se convertiría en piloto probador oficial de su equipo, con el que disputaría algunas sesiones de libres.

Como por entonces no existía la Superlicencia actual, todo lo que Nissany necesitaba para lograr los documentos necesarios para disputar unos entrenamientos libres era completar el kilometraje suficiente en test privados. Y dado que los test en F1 en esa época no estaban tan limitados como ahora, realizar esas pruebas no fue un problema.

Nissany, que había hecho dos test con Minardi el invierno anterior, completó cinco días completos en Misano, Mugello y Vallelunga antes de que se decidiera que disputaría el viernes con el que había soñado en Hungría, que casualmente llegó cuando en su 42º cumpleaños.

La noticia de la llegada de Nissany a la F1 fue muy sonada en Israel, y periodistas locales y equipos de televisión viajaron a Hungaroring para presenciar el evento.

Un reportero especialmente entusiasta le preguntó a Michael Schumacher qué pensaba del test de Nissany. El alemán, algo desconcertado, respondió: "Lo siento, pero no sé nada de él".

Chanoch Nissany, Minardi Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Sin embargo, la experiencia de Nissany no salió mal, ya que generó mucha atención y fue muy seguido por la F1. Pero tomárselo con una ligera calma, a pesar de la presión de estar en un fin de semana oficial de gran premio, no le ayudó a lograr grandes tiempos.

A falta de 17 minutos para el final, Nissany falló en la curva 4, girando hacia la grava, y su sesión acabó. Cuando la grúa móvil llegó para recuperar su auto, él todavía estaba dentro del cockpit. Su día soñado había terminado.

La clasificación muestra que Nissany acabó la sesión de entrenamientos libres con un tiempo de 1:34.319. Es decir, casi 13 segundos más lento que el mejor registro que Alex Wurz logró con el McLaren, un 1:21.411. A modo de comparación, Christijan Albers, también de Minardi, rodó en 1:27.540.

Repasando ahora lo que ocurrió ese día, no se avergüenza de estar muy lejos de Schumacher, Fernando Alonso o Kimi Raikkonen. El solo hecho de estar en pista fue hacer la realidad un sueño improbable, y defiende que en los test privados había tenido mucho mejor ritmo de lo que mostró ese día.

"Han pasado 15 años desde entonces", declara. "Estaba orgulloso de estar en Hungaroring, sin duda. Fue una gran experiencia. Mi objetivo era muy claro: ser piloto oficial de Fórmula 1 y pilotar un Fórmula 1. Y lo logré".

"Solo soy una historia especial de una persona normal. Todos los empresarios o trabajadores tienen un objetivo o un sueño. Nunca digas que no es posible. Quería demostrarle a todo el mundo que incluso a los 38 años, si decides hacer algo, puedes hacerlo. Solo es una cuestión mental".

Chanoch Nissany, Minardi Photo by: Mark Capilitan

Nissany nunca volvería a disputar otra sesión de entrenamientos de F1, pero participó en otros cuatro días de test con Minardi. Continuó su carrera en el automovilismo, ganando más campeonatos en Hungría antes de colgar definitivamente el casco hace unos años.

En los últimos tiempos se ha centrado en ayudar a su hijo Roy a llegar hasta la cima del deporte motor, y fue clave en lograr que el piloto se hiciera con el puesto de probador en Williams.

Si bien hay muchas bromas entre padre e hijo sobre sus hazañas al volante, ambos son conscientes de que sus oportunidades en Fórmula 1 son completamente diferentes.

Roy dijo: "Lo veo muy diferente a lo de mi padre. Si nos fijamos en su historial, fue muy singular, extraño y especial, empezando a los 38 años".

"Así que sus objetivos eran muy diferentes a los míos. Empezar tan tarde y llegar a la F1, logrando que Israel estuviera en la categoría máxima, creo que es un logro increíble y se sostiene por sí solo".

"Pero eso no es lo que yo estoy tratando de hacer desde que empecé con seis años. Es bueno tener esta herencia, pero yo sigo mi propio camino".

Sin embargo, es justo decir que Nissany Sr. probablemente esté más orgulloso de lo que su hijo está consiguiendo que de su propia carrera.

"Estoy feliz de lograr lo que logré", admitió Nissany Sr. "Pero creo que Roy puede hacer mucho más, porque yo nunca tuve su talento. No estuve a su nivel. Solo tenía, digamos, el poder mental para hacerlo".

"Pero esta generación, la generación joven, está en otro mundo".

Chanoch Nissany Photo by: Williams F1

