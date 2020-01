Rosberg pierde su número con Latifi

El único debutante de Fórmula 1 esta temporada, Nicholas Latifi ha elegido usar el número 6 cuando comience en Williams. El canadiense reemplazará a Robert Kubica junto a George Russell y ha optado por el número utilizado anteriormente por Nico Rosberg, coronado Campeón del Mundo en 2016.

Sin embargo, esta elección no tiene nada que ver con el piloto alemán, cuyo número volvió a estar disponible a principios de 2019. De hecho, los números ya no se asignan a un piloto una vez que este último ha estado ausente durante dos años seguidos, y Rosberg se había retirado a finales de 2016.

"Estoy seguro de que todos se preguntan qué número decidí tomar para la próxima temporada de Fórmula 1", dijo Latifi en un video publicado el lunes. "Elegí el número 6. La razón de esto es que vengo de Toronto, que recibe el sobrenombre de The Six porque cuando estamos allí, el código del número de teléfono es 416 o 647. Es es un poco tonto pero me siguió un poco, así que elegí eso ".

Durante su estancia en la Fórmula 2, Nicholas Latifi también usó el número 6.

Finalmente, cabe recordar que este año nuevamente no habrá número 1 en la parrilla de salida ya que el actual campeón mundial Lewis Hamilton mantendrá el 44.

