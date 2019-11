Leclerc no tiene el motor de 2020 en Brasil

El piloto monegasco deberá penalizar en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil ya que Ferrari eligió reemplazar su motor de combustión interna tras la falla que sufrió en Austin en los entrenamientos, que lo dejó con una especificación más antigua para la clasificación y la carrera.

Y si bien las sugerencias previas indicaban que Ferrari podría aprovechar la oportunidad para probar una actualización con vistas a 2020, Leclerc confirmó que el nuevo V6 es de la misma especificación que su antecesor.

"Básicamente me dijeron por teléfono que pondremos la misma especificación de motor que perdimos en Austin. No creo que haya habido mucha discusión al respecto, al menos no conmigo, sobre esta posibilidad".

"El motor es exactamente igual al que tuve problemas en Austin, así que no hay nada nuevo. Solamente que será uno nuevo porque el anterior ya no se puede usar".

Sobre la sanción, Leclerc entiende que solamente será de diez posiciones en la parrilla, ya que o hay planes reemplazar otros elementos.

"Obviamente, este fin de semana no será fácil con los 10 puestos de penalización en la parrilla", dijo Leclerc. "Pero creo que esta ha sido la mejor oportunidad para nosotros para el resto del campeonato, así que intentaremos limitar los daños lo máximo posible este fin de semana y tratar de hacerlo lo mejor posible y en Abu Dhabi veremos las ventajas de haber cambiado el motor".

"En general creo que será una ventaja, ya sea en la clasificación o en la carrera. Creo que es bastante similar, pero habrá una ventaja en general".

"Hay más para ganar cambiando el motor. Con el más viejo que tuve en Austin, no fue solo por eso pero probablemente tuvo que ver con los resultados, y estoy bastante seguro de que esto nos ayudará a conseguir (mejores) resultados".

