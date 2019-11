Leclerc: Vettel y yo debemos ser "menos agresivos"

Después de su incidente en el Gran Premio de Brasil que llevó al abandono a los dos, Vettel y Leclerc fueron convocados para reunirse en la fábrica de Ferrari en Maranello para hablar sobre lo sucedido en Interlagos y cómo seguir adelante.

Leclerc dice que se llevó adelante un análisis profundo del choque y que la lección clave es que Vettel y él necesitan no correr tan duro entre sí en el futuro.

"Lo analizamos y yo particularmente lo vi obviamente para entender cómo podríamos haber hecho mejor las cosas", dijo el monegasco.

"Pienso que fue muy desafortunado: primero porque el toque fue extremadamente leve y generó un gran drama después de eso. Así que fue un poco de mala suerte".

"Pero como equipo pienso que probablemente deberíamos tratar de ser menos agresivos entre nosotros para que estas cosas no se repitan. Para el equipo no es bueno, para todos los que nos apoyan no es bueno. Así que tenemos que tratar de no repetirlo".

Si bien una opción para que Ferrari impida que se repita un incidente así sería imponer órdenes de equipo a Leclerc y Vettel para que no luchen en pista, ambos aún mantienen la libertad para correr libremente.

Por Luis Manuel "Chacho" López: 'Trituradora roja'

"Pienso que eso no va a cambiar. Vamos a poder correr entre nosotros", dijo Leclerc.

"Obviamente Seb y yo somos muy competitivos. Los dos queremos ganar pero también necesitamos encontrar el compromiso correcto. También corremos para el mismo equipo".

"Más allá de eso no hay mucho más que podamos hacer obviamente. Como dije, las consecuencias fueron enormes en la última carrera. Si uno revisa el contacto, fue muy, muy pequeño. Fue desafortunado pero, insisto, vamos a asegurarnos que no se repita".

Repasando el incidente, Leclerc dijo que tanto él como Vettel debían aceptar cierta responsabilidad por lo sucedido.

"Creo que Seb no debería haber ido a la izquierda y él lo sabe. Y yo probablemente podría haber hecho un mejor trabajo al evitar que él vaya a la izquierda. Asó que ambos tenemos un poco de responsabilidad".

"Pero pienso que lo más importante es que todo está aclarado. Nos sentamos y seguimos adelante".

Galería: ¿Qué hay en juego en Abu Dhabi?