Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2023

En la temporada 2020 de Fórmula 1 acaban contrato la mayoría de pilotos, y se esperaba que el mercado fuera a moverse a mitad de año. Sin embargo, después de que el pasado mes de diciembre Ferrari blindara su futuro con la renovación de Leclerc, Red Bull lo ha dado todo para asegurarse la continuidad de su piloto estrella.

Así Verstappen, cuyo contrato vencía a finales de este curso, ha firmado una renovación que le llevará hasta, al menos, finales de 2023, en la que sería su séptima temporada completa con la escudería austriaca.

Llegó al programa junior de Red Bull en 2014, debutó en F1 con Toro Rosso en 2015 y subió a la primera escudería a mitad de 2016. Desde entonces ha logrado ocho victorias y ha recibido multitud de elogios de todo el mundo.

El holandés, que ya ve a Red Bull y Honda capaces de luchar por el mundial en 2020, demuestra así su confianza en la actual etapa de un proyecto que arrancó en 2019, con la llegada de los motores japoneses.

“Estoy realmente feliz de haber extendido mi unión con el equipo", declaró Max. "Red Bull creyó en mí y me dio la oportunidad de empezar en la Fórmula 1, por lo que siempre les he estado muy agradecido. Con el paso de los años me he acercado cada vez más al equipo y, además de la pasión de todos y el rendimiento en la pista, también es realmente genial trabajar con un grupo tan grande de personas".

"La llegada de Honda y el progreso que hemos logrado en los últimos 12 meses me dan aún más motivación y creo que podemos ganar juntos. Respeto la manera en la que Red Bull y Honda trabajan juntos y desde todos los lados todos están haciendo lo que pueden para triunfar. Quiero ganar con Red Bull y nuestro objetivo es, por supuesto, luchar juntos por un mundial”.

Además de Verstappen, solo Leclerc, Pérez, Russell y Ocon tienen contratos firmados para 2021, por lo que aún quedan muchos episodios de fichajes y renovaciones que se darán estos meses.

Christian Horner, director del equipo, celebró así haber firmado a un piloto al que, si bien Ferrari rechazó por sus declaraciones, Mercedes podría ver con buenos ojos si finalmente Hamilton cambiase de aires.

"Es una noticia fantástica para el equipo renovar nuestro acuerdo con Max hasta la temporada 2023. Con el desafío de las nuevas reglas de 2021, será clave la continuidad en tantas áreas como sea posible. Max ha demostrado lo valioso que es para el equipo, cree en la asociación que hemos forjado con nuestro proveedor de motores Honda, y estamos encantados de haber ampliado nuestra relación con él", concluyó el británico.

Verstappen será compañero de Alex Albon en la temporada 2020.