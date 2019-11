El finlandés volador, una de las mejores imágenes de F1

La historia según el piloto...

Hakkinen nos cuenta la historia completa de lo que sucedió: “fue increíble. La manera en la que esos coches se habían desarrollado en 1993... eran las máquinas definitivas. La forma en la que funcionaba la suspensión activa, los frenos ABS, el sistema de aceleración paso a paso, la dirección asistida... los coches eran muy rápidos".

"Esa curva, al entrar en la recta Brabham, era muy rápida, y lo que hizo que ese giro fuera tan difícil era que tenías que frenar poco para transferir el peso a la parte delantera, luego girar y volver a pisar el acelerador... La parte trasera quedaba a merced del control de tracción".

“En esa vuelta, cuando entré en la curva, cometí un error. En el momento en el que entras, tienes un piano fuera de la pista y tu neumático delantero lo toca un poco en la entrada. El coche no quería girar, parecía como si solo quisiera ir recto".

“En cuanto me di cuenta de eso, hubiera sido demasiado peligroso tratar de girar de manera normal. Así que decidí poner toda la velocidad que pudiera y seguir de frente. ¡Y entonces me di cuenta de que el bordillo en la salida era enorme!"

"No quería golpearlo de lado, así que seguí de frente y lo golpeé con la parte delantera del auto, ¡y me lanzó! ¡Parecía como si estuviera a un metro del suelo! Lo increíble de la imagen es que capta este momento único. La tecnología de las cámaras no era tan avanzadas como las de ahora, así que lograr esa imagen tan nítida, ¡guau!

“Cuando golpeé el piano, no te quiero decir dónde me dolió más, ¡pero lo puedes adivinar! ¡Fue doloroso! Luego volé y me dije a mí mismo: "¡Oh, Dios mío!" Estaba seguro de que el aterrizaje iba a dañar el auto, y obviamente hubo daños, pero solo el alerón delantero y algunas cosas ".

"Esa tarde y esa noche, estaba con los mecánicos, cuidándolos mientras reparaban lo que había hecho en su auto".

La historia según el fotógrafo...

Mika Hakkinen y Mark Sutton con la foto Flying Finn del GP de Australia de 1993. Photo by: Sutton Images

Mark Sutton también recuerda ese momento especial: “Era un día caluroso y soleado en Adelaida. Estaba haciendo fotos en la curva Brewery Bend cuando vi que el coche de Mika venía hacia mí por el bordillo, así que seguí disparando el obturador. Solo hubo cinco cuadros: uno donde Mika está golpeando el piano, uno donde está en el aire y los otros donde baja y vuelve a los boxes. Ninguno de los demás fotógrafos parecía haberlo tomado".

“Cuando revelé a la mañana siguiente, dije 'Wow, esto es increíble' y todos los fotógrafos vinieron a verlo. El coche estaba a una altura de seis pies, en el aire, y la imagen era nítida a pesar de una velocidad de obturación de 1/125 ".

"Se la mostré a Mika, se quedó atónito y dijo: '¿Estás seguro de que soy yo?'. Luego se la mostró a su ingeniero, que declaró: "Por eso hubo un problema en la telemetría...".

“¡Tengo claro que es un recuerdo que jamás olvidaré!".

