Pérez critica lo que se muestra en TV en las carreras de F1

Sergio Pérez adelantó a Lando Norris en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada, arrebatándole así también el décimo lugar en el campeonato de pilotos. Sin embargo, esa acción no se emitió en la transmisión en directo porque Lewis Hamilton estaba completando su última vuelta antes de proclamarse ganador de la carera.

El compañero de Norris en McLaren, Carlos Sainz, también realizó un decisivo adelantamiento en la última vuelta que tampoco fue emitido en vivo y que le dio el sexto lugar en el campeonato.

"Checo" Pérez defiende el interés de las carreras de F1, pero cuestiona dónde ponen los realizadores el foco de atención.

"Las carreras en la zona media son increíbles", afirma el mexicano. "A los espectadores les encantaría ver una carrera como ésta, encender la televisión y no saber quién va a ganar la carrera. El problema es que no lo muestran por televisión. Creo que los directores no están haciendo un gran trabajo".

"Poner la clasificación y no saber cuáles serán los cinco mejores equipos. Eso anima a verlo. Como seguidor, me gustaría ver eso".

En septiembre, Sainz dijo que quería que se "tomasen medidas" por la falta de atención hacia los equipos de mitad de parrilla, después de haber estado involucrado en una batalla de cuatro autos por el 11º lugar al final del GP de Singapur que no se vio.

Preguntado por Motorsport.com acerca de adelantamientos como el que realizó a Daniel Ricciardo al final de la carrera de Abu Dhabi que no se emitió, Sainz contestó: "Espero que lo emitan pronto".

"Ya me han decepcionado antes, no voy a decir mucho sobre ello, pero creo que todo el mundo ha estado hablando de esta batalla por la sexta posición durante todo un fin de semana y la lucha se alargó hasta la última vuelta. Una de las últimas curvas y todavía no lo han mostrado en la televisión. Es extraño que le den todo este bombo a la batalla por la sexta posición y luego nadie la ponga".

El jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, también coincide en que la cobertura que reciben los equipos de mitad de parrilla podría mejorarse.

"Creo que deberían mostrarlos un poco más, porque delante no están sucediendo muchas cosas y necesitas enseñarle al espectador todo", apuntó.

"Checo" Pérez fue elegido entre los 50 mejores pilotos de 2019 por Autosport. Conoce qué lugar ocupa el piloto mexicano en el ranking: