Pérez: Tanto tiempo en Racing Point que son mi segunda familia

El mexicano disputará en 2020 su décima temporada en Fórmula 1 tras haber vuelto a renovar con el equipo Racing Point, anteriormente Force India.

Pérez, que lleva con los de Silverstone desde 2014, firmó un nuevo contrato de tres años, hasta finales de 2022.

El piloto de 29 años ve las nuevas reglas de 2021 como una oportunidad para que su equipo dé un gran salto adelante, pero admitió que es poco probable que prolongue más su carrera si cuando acabe su contrato sigue luchando en la zona media de la parrilla.

"Lo que me da esperanza es el cambio de reglas y que sé lo que está pasando en el equipo", declaró Pérez.

"Quiero decir, tengo que ser también realista, ya sabes. No puedo estar con Mercedes o Ferrari, así que es un lugar fantástico donde estar. A muchos pilotos les encantaría estar aquí, especialmente con lo que está pasando detrás de los focos. Así que es una buena oportunidad".

"Pero obviamente este será mi décimo año en la F1 y, si las cosas siguen así, no me veo extendiendo mi carrera mucho más allá de 2022".

"Tres años en la Fórmula 1 pasan muy rápido. Soy muy optimista y estoy listo para luchar por victorias y por todo".

Pérez cree que Racing Point no se opondrá si surge la opción de ir a un equipo más grande.

"Lo que yo veo es que llevo tanto tiempo con este equipo que realmente se ha convertido en mi segunda familia", añadió.

"Así que no creo que haya nadie más feliz que ellos si se me presenta una posibilidad en un equipo TOP. Seguro que me darán la oportunidad".

"Pero si eso no pasa, este es un lugar fantástico donde estar. Así que por qué no comprometerse con un futuro a largo plazo, estoy seguro de que tendré mucho éxito aquí".

