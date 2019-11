Los pilotos de Haas no quieren ceder sus autos a Kubica en 2020

Kubica dejará Williams a finales de temporada y si bien se lo ha relacionado con unirse al DTM, es sabido que ha estado hablando con Haas para tener un rol de piloto de pruebas y de desarrollo.

El piloto de 34 años confirmó que es poco probable que acepte un rol en la Fórmula 1 dedicado exclusivamente a trabajar en el simulador, y que la actividad en pista era una parte clave de cualquier acuerdo para seguir ligado a la máxima categoría.

"No me veo encerrado en un cuarto oscuro, dando vueltas en el simulador", dijo Kubica. "No lo descargo, pero tendrá que ser, digamos, una cosa combinada con otras cosas".

"Así que probablemente por eso también está tomando un poco más de tiempo y todos los rompecabezas tienen que encajar, lo que a veces no es fácil".

"Para hacer un buen trabajo en el simulador también hay que tener tiempo en el auto, de lo contrario, si ni siquiera se has conducido el auto de verdad se puede hacer un trabajo, pero a un cierto nivel y requiere conocimiento de lo que está pasando en la realidad".

Haas actualmente tiene a Pietro Fittipaldi, piloto del DTM, en ese rol, mientras que Louis Deletraz, piloto de Fórmula 2, también lleva adelante trabajo de simulador con el equipo.

La F1 eliminará las pruebas en temporada el año que viene y también recortará los días de ensayos en pretemporada, lo que significa que Haas debería considerar darle a Kubica tiempo en el auto en entrenamientos oficiales de viernes de grandes premios.

Y mientras que Gunther Steiner, jefe del equipo, parece abierto a eso, ninguno de los pilotos titulares de la escudería parecen pensar de la misma forma.

Grosjean señaló el hecho de que los pilotos top de la F1 no renuncian a tiempo en el auto en un fin de semana de carrera, y si Haas quiere ascender en la parrilla, tampoco debería hacerlo.

Cuando se le preguntó si estaría feliz de renunciar a su monoplaza en algunas primeras prácticas, Grosjean dijo: "No."

A la pregunta de cómo superar eso, el francés agregó: "No lo sé. No he oído nada sobre un trato con Kubica. No girar el viernes por la mañana nunca es lo ideal".

"Depende de dónde quieras luchar y cuáles son tus objetivos. Nunca hemos visto a Ferrari Red Bull o Mercedes dar los viernes porque quieren ganar".

"Cada sesión es importante. Si tiene que serlo, lo será, pero en términos de rendimiento no es lo ideal".

Grosjean compartió su auto en Lotus con Jolyon Palmer en 2015 en un acuerdo similar, pero añadió: "Si tienes un buen auto y un equilibrio, la puesta a punto es equilibrada y es bastante fácil volver a subirte. Si hay mucho trabajo que hacer en el auto, es un gran revés".

Magnussen se mostró en sintonía con Grosjean en que los viernes son demasiado valiosos para perder tiempo en el auto, principalmente desde el punto de vista de los neumáticos. También elogió a Fittipaldi, cuestionando si Kubica era necesaria en ese papel.

"Ya tenemos a Pietro Fittipaldi y ya está haciendo un buen trabajo en el simulador", dijo Magnussen. "Es un buen miembro del equipo. Así que creo que ya tenemos eso cubierto. Eso no es algo en lo que estoy involucrado, esa decisión".

