El presidente de Ferrari, "enojado" con Vettel y Leclerc

Vettel y Leclerc tuvieron un contacto mientras luchaban por la cuarta posición en la parte final de la carrera del último domingo en Interlagos, lo que terminó en un doble abandono para la escudería italiana.

En una primera instancia, Mattia Binotto, jefe de Ferrari en la Fórmula 1, dijo que ambos pilotos tenían parte de la culpa, algo en lo que coincidieron de alguna manera los comisarios deportivos de la carrera tras investigar la maniobra y decidir no sancionar a ninguno de los dos.

Por su parte, Elkann, presidente de Ferrari, fue más contundente en sus declaraciones sobre lo sucedido al hablar en el Investor Day Exor en Turín, Italia.

"Lo que pasó el domingo no sólo me ennojó. Lo que pasó en Brasil nos hizo darnos cuenta de lo importante que es Ferrari y no debe ocurrir que los pilotos, por muy buenos que sean, olviden que son pilotos de Ferrari".

"Lo que importa es el trabajo en equipo y lo que Ferrari gane, en este aspecto Binotto siempre ha sido muy claro", agregó Elkann.

Binotto, en tanto, agregó también en Brasil tras la carrera que el momento del incidente había sido "afortunado", ya que permitiría a Ferrari aclarar todo lo necesario con Vettel y Leclerc para la temporada 2020.

Galería: así quedó la Ferrari de Vettel tras el toque con Leclerc