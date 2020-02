Prost: La "estúpida" electrificación afectará a la F1

Dado que varios gobiernos planean prohibir la venta de automóviles de gasolina/diesel e híbridos a más tardar a partir de 2040, Prost ha puesto en duda los motivos políticos de esos esfuerzos que, en su opinión, lograrán poco en la reducción de las emisiones de carbono.

Y con los costes de obligar a los fabricantes de coches a usar la electricidad poniendo sus finanzas bajo presión - con Honda admitiendo esta semana que el precio de la electrificación ha puesto en duda su futuro en la F1 - Prost no está contento con el rumbo que están tomando las cosas.

"Estoy muy molesto por lo que puedo ver hoy en día con la industria automotriz", dijo Prost, cuando se le preguntó por Motorsport.com por su opinión sobre el impacto de la presión de los gobiernos para obligar a los fabricantes de automóviles a la electrificación de sus modelos.

"Vamos a dar todo a la industria automotriz china, donde en 10 años, van a introducir sus coches aquí - y eso es lo que no me gusta”.

"No me importa porque no soy parte de la industria, pero realmente odio eso. Es una regulación estúpida, estúpida”.

"Vamos a perder, les prometo, un millón de personas [empleados] en los próximos 10 años en la industria del automóvil si no cambiamos eso. Hoy en día, si tuvieras un gran coche con un motor diesel con los bonitos filtros [de partícular], no debería ser un problema."

Prost dice que el inconveniente clave para él en las personas que se ven obligada a dejar la gasolina y el diesel es que los coches híbridos no son necesariamente más respetuosos con el medio ambiente, porque hay una penalización de peso que nace de llevar la batería y los motores.

Al cuatro veces campeón de la F1 también le preocupa que en Europa no haya un pensamiento común en cuanto a la infraestructura de carga eléctrica.

"Estamos hablando de Bruselas, de Europa, pero ¿por qué no tenemos todos los mismos enchufes y el mismo sistema de recarga? Tenemos dos competidores en Francia y tienen dos sistemas diferentes. Eso es completamente estúpido”.

Hoy, si optas por el [número] máximo de autos híbridos, que es la forma en que vamos, no empujarás los autos eléctricos donde deberíamos empujarlos: especialmente en las grandes ciudades".

"Creo que cuando logremos más kilometraje [con un híbrido], tu emisión de CO2 va a ser la misma, o incluso peor, porque el peso del coche va a ser mucho más, y eso lo sabemos."

Añadió: "Prohibimos el diesel pero al final estoy seguro de que no vamos a reducir el CO2 con estas medidas. Podríamos hacerlo de otra manera”.

Impacto de la F1

Prost dice que la gran incertidumbre sobre la industria automotriz tendrá consecuencias para la F1, ya que considera que se tendrán que tomar algunas decisiones difíciles sobre lo que pasa con sus motores.

"Cuando me preguntan sobre la F1, siempre respondo: cuiden primero la industria automotriz, y la F1 será entonces muy saludable", dijo.

"Yo fui el que impulsó el nuevo motor [turbo híbrido]. Incluso el primer proyecto fue un cuatro cilindros porque pensamos que es la tecnología más cercana [a los coches de carretera] que vamos a tener en el futuro con el motor turbo. Pero debemos ser honestos, no funcionó para la F1. A los fans no les gusta mucho”.

Prost cree que hay dos rutas totalmente diferentes que la F1 puede tomar a largo plazo: ir por motores populares como los V8 o V12 que ofrecen entretenimiento, o tratar de ir por una tecnología totalmente nueva como el hidrógeno para mantenerse un paso adelante de la industria automotriz.

"No quieres ir con por la electrificación porque tenemos FE, y sabes lo difícil que va a ser para ellos en el futuro, eso es seguro", dijo.

"Es muy difícil de desarrollar por las pistas, por la tecnología, por el dinero”.

"Entonces, ¿cuál es la tecnología para la F1 en el futuro? Es difícil saberlo. Por un lado, y no es mi posición, volver a 12 cilindros y tener la misma visión de la F1 en todo el mundo”.

"O, si vamos al hidrógeno dentro de 10 años, tendríamos otra filosofía. ¿Y por qué no? Pero, ¿quién va a pulsar el botón y tomar esa decisión? Es muy difícil, pero es bueno hacer el cuestionamiento”.

"Tenemos que hablar de la sostenibilidad todo el tiempo: lo que podemos hacer, pero la tecnología es muy, muy difícil. No podemos, como en mi período [de piloto de la F1] seguir la tendencia de la industria automotriz. Hoy en día es mucho más difícil”.

