Red Bull descarta volver a llamar a pilotos que dejó ir

El gigante de las bebidas energéticas ha apostado históricamente por dar oportunidades a miembros de su programa de jóvenes pilotos para sus dos equipos en F1 en lugar de acudir al mercado.

La escasez de pilotos listos para la F1 dentro de su esquema junior hace dos años llevó a Red Bull a repescar a Brendon Hartley, quien dejó su programa en 2010 y posteriormente ganó las 24 Horas de Le Mans y el Mundial de resistencia con Porsche.

Aunque Hartley duró poco más de una temporada en Toro Rosso, este precedente provocó que otros antiguos pilotos como el campeón del WEC y Fórmula E, Sebastien Buemi, y el bicampeón de Fórmula E, Jean-Eric Vergne –ambos descartados por Red Bull en el pasado– hayan sido relacionados como candidatos para los puestos vacantes en Red Bull.

En una entrevista con Motorsport.com, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, anuló las posibilidades de esos pilotos de regresar a la F1 con Red Bull: "El tema está zanjado. Han hecho carrera en otras direcciones y otras categorías del automovilismo".

No te pierdas: Vergne: A pilotos de F1 les aterra ser vencidos en Fórmula E

"Que Jean-Eric Vergne gane la Fórmula E es algo completamente diferente a los requisitos que tenemos en la Fórmula 1. Ahora sería más o menos como un recién llegado. Le llevaría una temporada acostumbrarse a las particularidades de los neumáticos Pirelli. Así que solo por esa razón, todo es pasado".

"Cuando miras alrededor, muchos de nuestros juniors han tenido éxito. Ganan dinero y han convertido su hobby en una profesión. Eso es genial".

Un año después de la llegada de Hartley, Red Bull firmó a otros dos pilotos que previamente dejó escapar para que formaran su alineación en Toro Rosso, Daniil Kvyat y Alex Albon.

A pesar de esto, Marko no considera que Red Bull haya fijado sus exigencias demasiado altas.

"Hay que entender esto desde un punto de vista filosófico. Al principio, el equipo junior era una especie de apoyo porque todos saben lo caro que es el automovilismo y [el propietario de Red Bull, Dietrich] Mateschitz dijo que queríamos darles una oportunidad".

"Pero, de repente, tuvimos dos equipos de Fórmula 1. Y quedó claro que apoyar a alguien porque es relativamente exitoso no es suficiente. Se decidió que al menos deben tener el potencial para ganar un gran premio. Y es por eso que la selección se ha vuelto más rigurosa".

"No puedo entender estos puntos de crítica, porque financiamos a los pilotos durante una o dos temporadas completas, sin estos fondos nunca habrían entrado en esta situación. Y si no es suficiente para la F1, bueno, solo hay 20 [pilotos], y sabemos que de estos 20 no todos están solo por sus habilidades".

"¿Cuántas personas [de nuestro programa] han ganado un gran premio? [Sebastian] Vettel, [Daniel] Ricciardo, Max [Verstappen]. Podios no puedo decir cuántos han hecho".

"Internamente estamos felices y orgullosos, y estamos siendo imitados. Pero ninguno de los otros programas se ha acercado a lo que hemos logrado", finalizó.

Max Verstappen es el emblema actual de Red Bull. Repasa aquí todos sus triunfos en la F1: