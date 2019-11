2020, ¿el año con más gastos en la historia de la F1?

Con el tope presupuestario de la F1 que aún no ha entrado en vigor, los equipos de grandes fortunas son conscientes de que se pueden obtener beneficios si invierten más el año próximo para adelantarse a las regulaciones de la nueva era.

Mientras que los jefes de la F1 han dicho que creen que las restricciones del túnel de viento y de los CFDs limitarán el margen de gasto en 2020, el jefe de Red Bull, Christian Horner, cree que todavía hay suficientes áreas de libertad para que valga la pena invertir más dinero.

“Uno tiene una cantidad de dinero ilimitada e incontrolada que puedes gastar en investigación y desarrollo en otras áreas", dijo Horner. "Por mí, me mantengo fiel a lo que dije antes.

"Habría sido mejor haber introducido primero el tope y luego los reglamentos un año después, porque entonces el tope presupuestario habría limitado la cantidad de gastos. El año que viene parece será el más caro de todos los años en la F1".

Horner dijo que Red Bull ya tiene personal dedicado a trabajar en las regulaciones del 2021, y se enfrentó a la perspectiva de necesitar dos grupos separados enfocados en los monoplazas en los próximos años.

"Ahora que las regulaciones del 2021 son claras, tenemos un equipo avanzado que comienza a investigar esas regulaciones", dijo.

"Es un año increíblemente caro porque nos estamos desarrollando bajo dos tipos de reglas y antes de que llegue el nuevo tope financiero. Así que 2020 será un año caro y ajetreado, ciertamente fuera de pista y en pista".

(Así ha sido el gasto de los equipos en la temporada 2019 de F1)

Galería Lista #10 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Gasto: $120 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 10º #9 2 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Gasto: $145 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 7º #8 3 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Gasto: $150 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 9º #7 4 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Gasto: $150 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 6º #6 5 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Gasto: $160 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 8º #5 6 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Gasto: $250 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 4º #4 7 / 10 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Gasto: $280 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 5º * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia #3 8 / 10 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Gasto: $380 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 3º #2 9 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Gasto: $450 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 2º * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia #1 10 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasto: $450 millones de dólares Posición Ranking Mundial: 1º * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia * Sin incluir los costos de desarrollo y producción de la Unidad de Potencia

Pero no son sólo los tres principales contendientes esperan que los costes se disparen el año que viene, y Renault también admite que tendrá que invertir más dinero si quiere aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la reglamentación 2021.

El jefe del equipo de Fórmula 1 de Renault, Cyril Abiteboul, dijo que los equipos en su situación podrían verse obligados a desconectar su trabajo de 2020 antes de tiempo porque el año siguiente es muy importante.

"Podemos argumentar que todos los equipos se enfrentan a la misma situación, pero hay algunos equipos, y no voy a mencionar a ninguno en particular, que están contentos con el lugar en el que se encuentran y no tienen la ambición que tenemos para 2021", dijo a Motorsport.com. "No es un punto en particular en su agenda, mientras que sí lo es para nosotros.

"Tendremos que invertir mucho más que algunos de los equipos contra los que competimos directamente hoy, así que eso será un reto.

"También tendremos que ser sensatos con lo que pusimos en 2020, pero ¿está Racing Point realmente interesado en 2021? Sí, correrán en 2021, pero ¿esperan que 2021 marque una gran diferencia para ellos? No estoy seguro.

"Y ahí es donde nuestra estrategia, por la ambición, por los objetivos, difiere. Puedes tener un impacto en el camino en el futuro a muy corto plazo y ese es un reto que tenemos que aceptar y enfrentar".