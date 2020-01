Russell no necesita palmadas en la espalda de Mercedes

Russell se unió al programa de Mercedes en 2017 y ganó los títulos de GP3 y Fórmula 2 consecutivamente con el apoyo de la marca germana, antes de pasar a la F1 con Williams, también de la mano de Mercedes.

Y aunque fue su compañero de equipo Robert Kubica quien sumó el único punto del equipo en la temporada 2019, fue Russell quien más brilló, endosando al polaco nada menos que un 21-0 en el duelo en clasificación.

Pero cuando se le preguntó si estuvo en continuo contacto con Mercedes durante la temporada, Russell dijo que veía como buena noticia la falta de comentarios.

"Mercedes nunca me ha dicho nada cuando lo estoy haciendo bien, solo me dicen algo cuando no estoy haciendo un buen trabajo", explicó Russell. “Así que, no news, good news [si no hay noticias, es una buena noticia".

"Cuando competí y gané en GP3, recibí una llamada telefónica para decirme 'bien hecho', pero rápidamente nos pusimos a hablar de la Fórmula 2 y de disputar sesiones de libres con Force India. En ese momento, pensé: 'Acabo de ganar el campeonato, probablemente debería tener una fiesta de celebración o algo así".

"Por otra parte, cuando fui a la Fórmula 2 estaba claro que el objetivo era ganar y que, si ganas, consigues un asiento en Fórmula 1. Gané el campeonato y me dijeron "bien hecho", y pasé a la Fórmula 1".

“Creen en mí. Creen que tengo el potencial y yo pienso de manera similar. Me pagan para rendir un nivel muy alto, y cuando lo hago, solo estoy haciendo lo que tengo que hacer, me pagan para eso. Si un cartero entrega a tiempo un paquete, no recibe una palmada en la espalda porque eso es su trabajo".

"En mi trabajo, solo debería recibir más críticas si no rindiera bien. Esa es la mentalidad, aprecian cuando haces algo especial, pero todos en Fórmula 1 es como en otros oficios. A un chef lo contratan para hacer buena comida, un ingeniero de aerodinámica está para hacer un buen coche, y a otros ingenieros les pagan para hacer una buena estrategia y configurar bien el monoplaza".

"Es el mundo en el que vivimos. Estoy en contacto con ellos todas las semanas y siempre los veo en las carreras. Están contentos con lo que estoy haciendo".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, declaró al final de la temporada que estaban "absolutamente seguros" de que Russell tiene las cualidades para ser "un potencial futuro piloto de Mercedes".

Russell disputó con el equipo el test post temporada, aunque Wolff aclaró que no era una prueba para evaluar al joven.

Los actuales pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, tienen contrato hasta finales de 2020, mientras que Russell y el otro protegido de la escudería alemana, Esteban Ocon, tienen firmado con Williams y Renault respectivamente hasta 2021.

"Ser parte de Mercedes, en primer lugar, es un gran honor", declaró Russell. “Soy parte del actualmente mejor equipo de Fórmula 1. Además, tienen algunos pilotos en karting, más jóvenes, pero aquí estamos solo Esteban y yo".

"Es un verdadero privilegio que no estén buscando fuera, sino que inviertan su tiempo y esfuerzo en personas en las que creen. Eso da motivación extra".

"Obviamente en mi mente está que algún día podría tener una oportunidad en el equipo oficial, y sé que a partir de 2021 habrá cuatro equipos con motor Mercedes".

"Ser parte de un equipo como ellos es enorme, pero trato de no vivir en el pasado ni mirar hacia el futuro, solo trato de trabajar aquí y ahora".