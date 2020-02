Sainz ya negocia su futuro con McLaren

Sainz llegó a McLaren en 2019 junto al joven Lando Norris, y lideró el equipo camino a la cuarta plaza en el campeonato de constructores, logrando además en Brasil su primer podio.

El español termina contrato en 2020, y aunque ya ha empezado a hablar sobre la renovación, no ve necesario apresurarse.

"No es ningún secreto que estoy muy feliz aquí en McLaren, y obviamente ya ha habido algunas cosas", declaró Sainz cuando Motorsport.com le preguntó sobre su futuro.

"Ya empezamos a hablar, pero a su vez nos lo tomaremos con calma porque estamos en febrero. Así que no hay prisa en absoluto".

"No voy a ocultar que estoy muy, muy feliz en McLaren, y que tengo mucha fe en este proyecto".

El director de McLaren F1, Andreas Seidl, comenzó las declaraciones de Sainz: “A todos nos gusta siempre tener claridad lo antes posible. Pero especialmente sobre este tema, creo que de momento no tenemos prisa de tomar decisiones anunciar nada”.

"Empezamos la temporada 2020, ahora estamos muy contentos con Lando y Carlos, con lo que hicieron el año pasado. Así que es importante para nosotros, como equipo, dar el siguiente paso".

"Estoy seguro de que ellos también pueden dar el siguiente paso con todo lo que aprendieron el año pasado, y no hay razón para cambiar algo de cara al futuro".

El año pasado fue la primera temporada en la que Sainz gozó de la tranquilidad de no acabar contrato, lo que permitió al madrileño tener la estabilidad necesaria para completar un año sobresaliente.

Acabó sexto, solo por detrás de los cinco pilotos que ganaron carreras.

“Creo que eso jugó un papel importante en el rendimiento durante la temporada. Tener un poco de estabilidad siempre ayuda a cualquier deportista o piloto”, analizó Sainz.

"Para mí en particular, porque nunca antes había tenido eso, así que no sabía cómo me iba a afectar, pero obviamente tuvo un efecto bastante positivo en mí".

"Me permitió concentrarme en mí mismo, en cómo ser un mejor piloto, en cómo ayudar a mi equipo a ser mejores para el próximo año".

"Me ayudó a ser un piloto más completo y a rendir de manera más consistente y mejor".

