Cómo surgió el canto de Smooth Operator de Carlos Sainz

Cuando Carlos Sainz consiguió el segundo, de sus cuatro finales entre los cinco primeros en la F1 2019, en Hungría tuvo un intercambio con su ingeniero de radio, a quien le dijo “Thomas, ya sabes lo que fue eso”, antes de cantar la canción Smooth Operator

Como consecuencia de ello, la canción fue vinculada a él de forma persistente, con mensajes en las redes sociales y vídeos en YouTube dedicados a la combinación.

Sainz repitió su interpretación de la canción después de haber obtenido el cuarto puesto en el Gran Premio de Brasil, que más tarde se convirtió en el tercero tras la penalización de Lewis Hamiton por golpear a Alex Albon en el tramo final de la carrera.

Cuando se le preguntó de dónde venía esto, él dijo: "Sólo una canción que seguía apareciendo en la radio del coche [durante] el Gran Premio de Gran Bretaña [el fin de semana].

"Acabo de empezar a escucharla en la radio. Y aparentemente es una canción bastante famosa", dijo el piloto de McLaren.

Cuando se usó por primera vez para describirlo, él añadió que tenía poco conocimiento del significado. Según las traducciones, un smooth operator es una persona hábil, pero también puede ser un estafador o un sinvergüenza inteligente. Ante esto, él dijo: “Después de la carrera [en el Hungaroring] canté esta canción, sin saber lo que era un smooth operator. Entonces la gente del equipo empezó a decirme lo que significaba”.

“Y entonces me di cuenta de que, bueno, tal vez pueda atribuirme eso y empezar a crear un poco de bromas a mi alrededor".

"Pero no lo canté porque me consideraba así, porque no sabía lo que era”.

Sainz y su compañero de equipo Lando Norris se han hecho famosos por divertirse fuera de la pista en 2019, y ambos han construido un fuerte seguimiento a través de sus redes sociales, de la que se ha nutrido la Fórmula 1 en un intento de atraer a un público más joven y nuevo.

Norris ha tenido una serie de memorables intercambios de radio este año, incluyendo el Gran Premio de Abu Dhabi donde se burló de su ingeniero por llorar durante su última carrera con el equipo.

Sainz dijo que incluso había mirado los comentarios de YouTube sobre su etiqueta de smooth operator.

"Sí, muy gracioso", dijo. "Hay algunos comentarios realmente divertidos, en plan ves que alguien pone 'estamos aquí por Carlos' y le dan 1.000 me gusta".

