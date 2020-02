Steiner explotando en ira, parte de Drive to Survive 2

Si no te gustan los insultos y las blasfemias excesivas te ofenden, entonces tal vez quieras evitar este artículo y, definitivamente, no veas el episodio de Gunther Steiner/Haas en la segunda temporada de la serie Drive to Survive de Netflix.

Por otro lado, si te gusta la vida un poco cruda y llena de emociones (sin importar las palabras que se pronuncien), y quieres saber lo que se avecina, entonces sigue adelante. Y definitivamente sintoniza cuando la serie se estrene el 28 de febrero.

Porque el improbable héroe de culto de la serie original de Drive to Survive - que dice que aún no ha visto - no sólo ha vuelto con venganza esta vez: incluso llega a desatar una nueva palabrota.

Pero mientras que los arrebatos de Steiner en la primera temporada resultaron ser interminablemente divertidos -quién puede olvidar "Parecíamos estrellas de rock y ahora somos un puñado de pajilleros"- la más miserable campaña de Haas, 2019, arrojó su enfoque de la vida bajo una luz diferente y se hace dolorosamente claro lo brutal que puede ser la vida en la F1 si las cosas no van bien.

De hecho, Steiner parece a veces un personaje de héroe/villano: por un lado, su actitud bromista e intransigente que trae consigo algunas risas, pero también expone algunos momentos incómodos con su actitud intransigente.

Hay una escena dentro de la fábrica Haas antes del comienzo de la temporada en la que presenta el coche al personal de la fábrica, y sus palabras sobre el piloto Romain Grosjean hace que el francés parezca un poco incómodo por momentos.

"Es un placer trabajar con ustedes... con algunos de ustedes, no con todos. ¿Romain?" se ríe Steiner.

Luego, más tarde, mientras miran la nueva decoración del monoplaza con el patrocinio de Rich Energy, Steiner dijo: "Romain, la última vez que un coche negro y dorado estuvo en la parrilla terminó en el podio contigo. Sí. Entonces, ¿puedes repetir esto?"

Grosjean respondió a ello: "Nos fuimos a la quiebra...", esto en referencia al proyecto de Lotus.

Steiner rápidamente dijo: "Sin presión... no estamos en bancarrota. Todavía no. Depende de cuántos coches destruyas este año.....¿Estás enfadado conmigo ahora? Es una broma."

Podium: third place Romain Grosjean, Lotus F1 Team Photo by: Sutton Images

Lo que queda claro es que la brusquedad de Steiner es una constante: si está bromeando, si es serio o si se está enojando, en todos esos casos ese rasgo está presente.

Pero mientras que la aparición de su personaje en la primera temporada se dio cuando el equipo buscaba el quinto lugar en el campeonato de constructores, esta vez el drama alrededor de Haas es mucho mayor. Por un lado está la telenovela que rodea el condenado contrato de patrocinio de 60 millones de dólares de Rich Energy; los dolores de cabeza de las fallidas mejoras del coche y luego la explosión causada por el choque de Grosjean y Kevin Magnussen en el GP británico.

A través de todo esto, la impresión es que Steiner es un hombre que simplemente lo cuenta como lo ve. No es del tipo que le gustan los días de trabajo en equipo, los abrazos a los árboles o las técnicas de gestión mística. Para él, una pala es una pala.

En el extremo receptor de mucha de la intensidad de Steiner está el ingeniero en jefe de carreras de Haas, Ayao Komatsu, que tiene que enfrentarse a preguntas - y dar respuestas - sobre por qué el coche batalló tanto desde que se entregó la actualización en el Gran Premio de España.

Durante una discusión después de una sesión informativa de ingeniería, Steiner aparta a Komatsu y le dice: "El coche no era una mi**da, así que ¿por qué desarrollamos el coche para ir más lento?"

"Hay que averiguar el problema y hacer progresos en lugar de 'esto es mejor'. No lo es. "Esto es mejor", no lo es. Quiero ver el progreso..."

Más tarde, después del Gran Premio de Austria, donde el equipo finalmente decide volver a las especificaciones más antiguas a partir de Silverstone, Steiner dice: "Maldición Ayao.... no tiene sentido. Duele demasiado. No vamos a ir a ninguna parte. El coche era un maldito cohete antes. Hay algo malditamente malo."

La intensidad de la situación se dispara entonces en el GP británico, mientras el equipo busca respuestas a sus problemas. Pero entonces todo sale mal ya que Grosjean y Magnussen chocan en la primera vuelta de la carrera, robando al equipo una valiosa oportunidad de recoger datos sobre el coche.

"Se golpearon entre ellos. Malditos idiotas", exclama un miembro del equipo de boxes.

Mientras Steiner lanza otra ráfaga de palabrotas desde el muro de boxes, las tensiones entre los dos pilotos son claras.

Grosjean le dice a las cámaras: "Hay muchas cosas que puedo aceptar, pero no esto".

Ayao Komatsu, Chief Race Engineer, Haas F1, and Romain Grosjean, Haas F1 Team Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

La versión de Magnussen fue: "Sacado por mi compañero de equipo. ¿Fue a propósito o no? No lo sé. Pero mientras esté delante de mí, es feliz. No le importa una mierda nada más... necesito calmarme, de lo contrario voy a hacer algo estúpido”.

Todo luce bien preparado para quizás los minutos más dramáticos de audio fuera de la pista de F1 que se escuchan en ese episodio. Porque mientras las cámaras no podían entrar en una reunión posterior a la carrera entre Steiner y los pilotos para hablar de lo que pasó, los micrófonos seguían encendidos. Lo que sucedió en privado fue dinamita.

"Ya me he hartado de ustedes dos", les grita Steiner a los pilotos. "Defraudaste al maldito equipo; a mí, cuando te protegí todo el tiempo, y no voy a entrar en quién está bien y quién está mal. No quiero escuchar un 'oh, él se movió' y 'él se movió' y toda esas tonterías”.

"Gene [Haas] se gasta los p***s millones al año de su p**o dinero y quiere desconectarlo porque son dos p***s idiotas. No tengo nada más que decirles. Si no les gusta, no los necesito aquí. No vuelvan, por favor."

En ese momento, el audio se escucha con un fuerte estruendo. Rápidamente emerge que, en su ira, Magnussen había cerrado de golpe la puerta de la oficina de Steiner al salir.

Claramente no impresionado, Steiner irrumpe en el paddock y localiza al entrenador de Magnussen.

"No me está haciendo eso... no me destroza la puerta", dice Steiner. "Dile eso. Si no quiere volver, será mejor que me lo diga... Rompió la maldita puerta de mi oficina".

Cuando se le pregunta dónde estaba Magnussen, Steiner responde: "No sé dónde está. Les dije a los dos que pueden irse a la m***da. Tenemos a dos malditos idiotas conduciendo para nosotros, esto no es aceptable y haremos cambios. Si fuera mi decisión ahora los despediría a los dos..."

Es brutal. Es crudo. Es emocional. Pero es exactamente el tipo de sensación que queremos ver en la F1 en el calor del momento.

En un mundo en el que el miedo es que los jefes de equipo y los pilotos los convierten en robots de relaciones públicas, obtener una visión tan poco detallada de cómo es la vida detrás de las puertas de un motorhome es esclarecedor. De hecho, ese es uno de los principales éxitos de la serie Netflix.

Y en los años venideros, tal vez podamos solicitar el uso de una nueva palabra para ser añadida al diccionario.

Fucksmash. (Verbo). Cerrar de golpe la puerta de la oficina de tu jefe después de una reprimenda especialmente enfadada.