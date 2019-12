Historias top 2019, #3: La tensión Vettel-Leclerc en Ferrari

En 2019 prevaleció una narración que permanecerá en la memoria de muchos como recuerdo de la temporada: fue una campaña en la que Ferrari lo hizo todo mal y se disparó repetidamente en el pie a pesar de haber construido un gran coche.

En efecto, es innegable que la Scuderia se equivocó en algunas cosas durante el año, e igualmente que algunas de las decisiones tomadas fueron golpes maestros. Sin embargo, en lo que respecta a la forma en que gestionó a sus dos pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, aunque la controversia de Sochi y la calamidad de Brasil puedan sugerir lo contrario.

Leclerc había comenzado la temporada como, si bien no como el número 2, sí como el 1.5, al menos según la afirmación de Mattia Binotto de que Vettel se vería favorecido si se llegara a tomar una decisión. Y en el caso de Australia, esto se confirmó: en la primera carrera de la temporada al monegasco se le pidió que no atacara a su compañero de equipo por el cuarto puesto.

Una petición similar se produjo en Bahrein en las primeras vueltas, después de que Leclerc se hubiera colocado por detrás de Vettel, pero el recién llegado la ignoró esta vez y no se produjo ningún reproche público real, ni por parte de Vettel ni de Ferrari, aunque hay que reconocer que amonestar a Leclerc por su rebeldía habría sido algo terrible, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la carrera y cómo terminó.

En cualquier caso, Binotto demostraría una y otra vez que no era objeto de muchas críticas del público. Después de que la mayor parte de la temporada transcurriera sin que se produjeran brotes dentro del equipo, en Monza, Ferrari y Vettel se mostraron claramente disgustados por la tardanza de Leclerc en adelantar a Vettel en la segunda salida en la Q3, ya que su indecisión había tenido un papel importante en que el alemán se viera impedido de conseguir la pole. Leclerc continuó ganando y fue "perdonado" en la radio del equipo, y Binotto optó por mantener sus cartas cerca de su pecho en esa ocasión, insistiendo en que cualquier discusión que se mantuviera "quedaría entre nosotros tres".

Aunque para entonces el equilibrio de poder en Ferrari había cambiado claramente y los días de la supremacía asumida por Vettel habían terminado, el alemán había ayudado a Leclerc en su victoria en Spa, y su insatisfacción por los eventos del GP de Italia era evidente.

Igualmente, clara era la frustración de Leclerc por la estrategia de Ferrari que ayudó a Vettel a conseguir una victoria en Singapur, lo que algunos habían sugerido era que la dirección del equipo intentaba frenar a su estrella en ascenso.

Pero todo eso fue poca cosa comparado con Rusia, donde una estrategia de Ferrari antes de la carrera - ya sea brillante o innecesariamente microgestionada, dependiendo de a quién se le pregunte - convirtió un 1-3 en la parrilla en un 1-2 en la carrera, sólo para que Vettel se negara a cambiar de posición.

Una victoria de Vettel a partir de ahí habría hecho la situación insostenible, pero algunas maquinaciones de la estrategia de Ferrari se aseguraron rápidamente de que esto no se llevara a cabo. De cualquier manera, el ambiente en la rueda de prensa posterior a la carrera era gélido, y no hacía falta ser ningún tipo de psicólogo para ver que Vettel y Leclerc no estaban disfrutando de la compañía del otro en ese momento.

Y así como esa herida había tenido tiempo suficiente para sanar, un pequeño contacto en Brasil puso a ambos Ferraris contra las cuerdas, y lanzó un ciclo de noticias una vez más.

Al final, aunque hubo muchos puntos de inflexión, no hay decisiones tomadas por Ferrari que se consideren un gran error garrafal. Quizás podría haber dado a sus pilotos el mismo estatus en la salida, pero la advertencia inicial no pareció frenar a Leclerc. Quizás podría haber criticado más abiertamente a Leclerc después de Italia, pero esa es una línea difícil de tomar con tu héroe de la carrera de casa.

Si el acuerdo previo a la carrera de Sochi fue excesivo, todavía estaba en el camino de conseguir un 1-2 hasta que un inoportuno fallo del coche los truncó. Y el choque en Brasil, como han subrayado tanto los pilotos de Ferrari como los que corren para los equipos rivales, fue muy desafortunado, un contacto tan pequeño que provocó una doble retirada.

No hay duda, también de que Ferrari tuvo un mayor desafío intra-equipo que cualquiera de sus principales rivales. Tanto en Mercedes como en Red Bull, actualmente no hay mucho debate sobre qué piloto debe ser el punto focal del equipo. Lewis Hamilton, en la carrera, fue simplemente demasiado rápido para tener que preocuparse mucho por la estrategia preferente, mientras que Max Verstappen corría en carreras totalmente diferentes en comparación con sus dos compañeros de equipo de Red Bull.

Al final, Binotto, que ha hecho hincapié repetidamente en su enfoque en la unión dentro del equipo, ha protegido en gran medida a sus pilotos de las críticas del público y ha tratado de abordar los problemas internamente. Si esto funcionó durante el año 2019 es difícil de decir, dado que Ferrari tenía mayores problemas que combatir, y por lo tanto podría ser el 2020 el que ofrezca una mejor visión de cuán exitoso es el nuevo régimen del equipo italiano en la gestión de sus principales activos.

Así quedaron los Ferrari tras el incidente en Brasil: