Un día como hoy: Loeb a bordo de un Red Bull F1

Sébastien Loeb, cinco veces campeón del mundo de WRC y otros cuatro títulos más, tuvo la oportunidad de participar en una sesión de pruebas privadas en la Fórmula 1.

El francés se había puesto al volante del Red Bull RB4, equipado con un paquete aerodinámico que simulaba los cambios normativos para la siguiente temporada, y había volado en la pista junto a otros pilotos experimentados de la categoría reina.

Tras una jornada sin problemas, de 82 vueltas en el Circuit Barcelona-Cataluña, Loeb marcó el octavo mejor tiempo entre los 17 pilotos en pista, a menos de dos segundos del tiempo de referencia de Takuma Sato con un Toro Rosso.

"Esperaba que me sorprendiera gratamente y así fue", dijo Daniele Casanova, ingeniero de rendimiento de Red Bull, "Sébastien fue realmente impresionante. Se subió al auto y no cometió ni un solo error.

Es difícil decir el ritmo exacto. Desde el auto más rápido hasta el más lento, hay una diferencia de 25 km/h tan clara que muchas personas conducían con diferentes configuraciones, incluyendo Kers, aletas y neumáticos. Yo diría que Sébastien giraría alrededor de la mitad de la parrilla, lo cual es muy impresionante".

Para Loeb, esta prueba no fue la primera ya que ya había hecho una con el Renault R27 un año atrás. "Creo que podría ser más rápido, pero no voy a decir que podría haber ido un segundo más rápido o algo así, porque no lo fui", explicó entonces. "Ciertamente hay áreas en las que podría haber progresado, especialmente en el frenado. A veces frenaba demasiado pronto y otras veces demasiado tarde. Creo que es lo más difícil para cualquiera que venga a la Fórmula 1 por primera vez. Por lo demás, no fue tan malo. Estudié algunos videos de antemano, lo que me ayudó, especialmente para la trayectoria".

