¿Cuál es la ventaja de potencia del polémico motor Ferrari?

¿Quieres saber la diferencia de potencia que la FIA ha registrado entre la polémica unidad de potencia de Ferrari y sus rivales? Según una voz muy autorizada que ha querido permanecer en el anonimato pero ha hablado con Motorsport.com, es de 20 kW. Es decir, entre 26 y 30 caballos.

Esa fuente señaló que los técnicos de la Federación Internacional del Automovilismo pueden leer todos los datos de telemetría de los equipos y que lo hicieron tras las protestas de Red Bull y de Mercedes.

Las diferencias en la velocidad máxima de la SF90 antes de que la FIA se pusiera más estricta con el control del flujo de combustible se redujeron desde Austin en adelante, pero Ferrari no dejó de tener mayor velocidad que los otros equipos.

Además, ese persona añadió a Motorsport.com que, a su juicio, no se trata solo del motor en sí, sino también de una excelente estrategia en el uso de la energía eléctrica que, combinada con una aerodinámica indudablemente muy eficiente, produce menos resistencia, lo que permite a los de Maranello alcanzar el pico de velocidad antes que los demás.

Por lo tanto, la teoría de defensa de Mattia Binotto sale reforzada. El director de Ferrari afirmó que tuvieron que recurrir a una mayor carga en los últimos grandes premios para mejorar en curva, perdiendo velocidad punta.

Por lo tanto, los rivales que protestan hablan de números que los datos no reflejan. Y, según el interlocutor consultado por Motorsport.com, no es posible enviar información irreal del flujo de combustible mediante telemetría.

La FIA el próximo año añadirá su medidor de flujo que será calibrado por sus propios técnicos para acallar las voces de aquellos que sospechan que hay quienes pueden hacer trampas, pero hasta ahora no ha surgido nada que provocara una alarma, ya que no se han abierto ni investigaciones, solo controles que no han generado mayor controversia que la sospecha de los equipos rivales.

El máximo organismo instó a quienes tengan algo que objetar a presentar una queja por escrito, pero hasta ahora solo reina el silencio.

Podemos añadir que las últimas encuestas fonométricas de las que hemos conseguido los datos habrían registrado que el motor Honda estaría solo a unos 15 CV del Mercedes y que la nueva unidad de potencia de Ferrari que Charles Leclerc estrenó en la clasificación de Brasil (y no en la carrera) tenía unos 12 CV más que el motor alemán, con una diferencia de 25 CV como máximo.

Pero ojo: estamos hablando de potencia máxima, mientras que la unidad japonesa (que también ha ayudado a Toro Rosso) parece ser muy competitiva en términos de potencia media. Y esta es otra historia...

