Verstappen: "Que vuelva Alonso, pero si es con un auto competitivo"

En la rueda de prensa posterior a la clasificación del GP de Abu Dhabi, la última de la temporada 2019 de Fórmula 1, se les preguntó a los protagonistas –Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen– por las recientes declaraciones de Fernando Alonso, que ha dejado la puerta abierta a volver a la categoría en 2021.

Dentro de dos años se introducirá un nuevo reglamento técnico y deportivo que aspira a igualar la parrilla de la Fórmula 1 y que podría barajar las cartas después de los años de dominio de Mercedes en la era turbo híbrida V6.

El bicampeón del mundo de F1 español ha dejado claro en los últimos meses que está analizando la nueva normativa y que espera que durante 2020 lleguen oportunidades a valorar de cara a 2021.

Hamilton, Bottas y Verstappen coincidieron en que verían con buenos ojos el regreso de Alonso al Gran Circo.

"Estaría más que contento de no ser el más viejo aquí, de dar la bienvenida a un viejo colega, puede venir, sin duda. Fernando es un piloto muy reconocido. Es interesante ver que, en el pasado, otros pilotos quisieron volver, como Michael (Schumacher), y al final es algo que has hecho toda tu vida, así que... No he hablado con Fernando, por lo que no sé cómo se siente o cuánto de menos lo ha echado, pero no creo que fuese malo para la categoría", aseguró el seis veces campeón del mundo de F1.

"Al final, hay muchos chicos jóvenes de camino y solo 20 asientos, por lo que él ya tuvo su tiempo aquí también, pero si no hay otros jóvenes buenos, entonces... habría sitio para otros que ya han estado aquí. Le daría la bienvenida".

Por su parte, Verstappen añadió: "Fernando es un gran piloto, pero solo debes volver si...".

Pero Hamilton le interrumpió: "Dijiste algo de que volviese antes".

VerstappeN: "¿Yo?"

Hamilton: "Sí. Dijste que... volviera... conmigo"

Verstappen: "¿En serio?"

Hamilton: "Ya sabes, por mi primera temporada"

Verstappen: "Estuviste empatados a puntos, ¿no?"

Hamilton: "En mi primera temporada"

Verstappen: "Sí, correcto. Hiciste un gran trabajo. Es un piloto genial, creo que puedes estar de acuerdo en eso, ¿no?"

Hamilton: "Por supuesto"

Verstappen: "Y sería positivo verlo... si pudiese volver, pero solo con un auto competitivo, porque de otro modo creo que sería una pérdida de tiempo para él. Pero creo que él ya sabe eso, así que...".

Galería: todas las victorias de Fernando Alonso en F1