Vettel: "La gente juzga demasiado rápido, es una pesadilla"

El rendimiento de Vettel y su futuro han estado bajo lupa esta temporada debido a una combinación de errores propios y actuaciones destacadas de su compañero Charles Leclerc.

El tetracampeón del mundo puso en Singapur fin a una sequía de más de un año sin ganar, muy poco después de casi tocar fondo en Italia. Y, en el siguiente gran premio, en Japón, rompió la racha de poles de Leclerc.

Cuando Leclerc ganó la carrera local de Ferrari en Monza, Vettel trompeó y luego cometió un error al reincorporarse a pista (tocándose con Stroll), y dice que el cambio de las críticas tras ese incidente a los elogios en Singapur es frustrante.

"A veces es difícil no escuchar a los críticos", contestó Vettel a Motorsport.com en una entrevista en exclusiva. "El mundo se está moviendo muy rápido. Creo que la gente juzga demasiado rápido. Esa es mi opinión".

"Pero así es, y no solo pasa en la Fórmula 1. No es diferente en otras cosas, en otros deportes e incluso en la política".

"Es una pesadilla. Cada día que juzgas, cambias de opinión. Pero creo que no es creíble, porque si defiendes algo, unos valores o tienes una opinión, ¿cómo puedes cambiarla de la noche a la mañana?".

"A menos que haya una razón para cambiarla. Pero luego la cambian de nuevo la noche siguiente".

Vettel dijo que su experiencia con sus haters le ha hecho comprender que las opiniones de las personas "cambian muy rápido".

Sin embargo, enfatizó en que "a veces no es fácil", especialmente porque también puede afectar a su equipo.

"Tenemos mucha gente en el equipo y obviamente todos somos aficionados del deporte. Somos apasionados y la gente sigue lo que se dice y se escribe".

"Eso no ayuda. A veces, si hay algo negativo, lleva un poco más de tiempo sacarlo de la cabeza de las personas".

"Pero es bastante divertido, porque tres días antes dicen que todo está mal, y luego una carrera después dicen que todo está bien".

"Para mí no es tan malo, porque llevo aquí mucho tiempo y han habido altibajos".

Roberto Chinchero entrevista a Sebastian Vettel, Ferrari

La clave de su futuro, las nuevas reglas

Este año se han rumoreado muchas cosas sobre el futuro de Vettel. Cuando se le preguntó si quería acabar su carrera en Ferrari, donde tiene contrato hasta finales de 2020, Vettel replicó: "No sé. Quiero decir, supongo que no estoy pensando muy a largo plazo. No lo sé".

"Creo que depende mucho de lo que pase con las reglas. Creo que depende del año que viene. Y a partir de ahí veremos".

La F1 revelará su enorme cambio de reglas elte jueves, en el Gran Premio de Estados Unidos.

Se publicarán nuevas reglas deportivas, técnicas y financieras, con el objetivo principal de mejorar las carreras reduciendo las diferencias actuales y con coches que se puedan seguir más de cerca.

"Hemos visto que cuanto más tiempo sean estables las reglas, más se igualan los equipos", reflexionó Vettel. "Pero eso pasa con las tres mejores escuderías, aún hay una distancia bastante grande con todos los demás".

"Los mejores equipos y los mejores pilotos están al frente, sin importar las reglas que haya, pero seguro que será mejor si se consigue que todos estemos más juntos".

Vettel no tiene claro qué esperar de las nuevas reglas, pero cree que es importante que funcionen.

"Espero que lo que salga sea bueno para la categoría", dijo. "Porque algo tiene que pasar. Todo el mundo está gastando mucho dinero para tratar de encontrar un poco de rendimiento. En cierto modo, debe simplificarse".

"Siempre hay una delgada línea entre mantener el ADN de la Fórmula 1 e intentar igualar a todos".

"No quieres que todos tengan el mismo coche con el mismo motor, porque esa no sería la Fórmula 1. Pero algo debe pasar, porque de lo contrario creo que es muy difícil dominar el futuro y los retos futuros del automovilismo".