VIDEO: Así perdió Albon su primer podio en F1 con Hamilton

Alexander Albon quedó a un giro y medio de conseguir su primer podio en la Fórmula 1, pero un intento de Lewis Hamilton por adelantarlo acabó con sus ilusiones en el circuito de Interlagos.

A pesar de que el contacto sacó a Albon de la zona de puntos, el integrante de Red Bull Racing no se mostró molesto con el seis veces campeón del mundo, quien en cambio recibió una sanción de cinco segundos por parte de los comisarios en Brasil, cediendo el último puesto del podio al español Carlos Sainz.

“No hay problema. Por supuesto que no quiso hacerlo. No estoy enfadado con Lewis. Siento que es una de esas cosas que suceden”, dijo Albon al termino de la carrera.

“Por supuesto que quería el podio y sentí que nos lo merecíamos hoy. Estoy un poco molesto, pero ahora hay que concentrarnos en Abu Dhabi”.

Para el tailandés, el ataque de Hamilton no fue una sorpresa, y consideró que si no sucedía en la curva 10, lo intentaría de nuevo al abrir el último giro.

“Pensé que si no me adelantaba, iba a hacerlo en la curva 1. Él tenía el ritmo y por supuesto que creo que quería pasar rápidamente para llegar a Max (Verstappen) al final de la carrera”.

Durante los comentarios posteriores a la carrera, Hamilton lamentó el incidente, pero dio a entender que el de Red Bull tenía su parte de culpa porque “él tenía que ver que yo venía detrás”.

Respecto a esto, el asiático respondió: “Yo venía observándolo en la curva 9, lo vi en mis espejos, pensé que no estaba lo suficientemente cerca para hacer el adelantamiento, así que no defendí.

“Entré un poco rápido para tratar de cubrirme. Vi que lo hizo, pero en ese momento no me pareció que se comprometiera por completo. Es una de esas cosas que, cuando vas lado a lado en ese ángulo, estás completamente ciego, así que le das espacio, pero no sabes realmente dónde está, y sólo tienes que girar y esperar que no haya nadie ahí”, finalizó.

