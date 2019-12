Wolff cierra la puerta a su salida de Mercedes

Wolff se unió a Mercedes en 2013 y como CEO y director ha guiado al equipo hacia un éxito sin precedentes, ganando seis títulos consecutivos desde el 2014.

Recientemente se lo ha vinculado con una contratación por la propia F1, pero tras acabar la temporada de Abu Dhabi sugirió que le gustaría quedarse con Mercedes.

"Hay muchos factores que uno debe tener en cuenta en su carrera", dijo Wolff. “Qué te hace feliz, qué te hace levantarte de la cama incluso en los días difíciles. Para mí, después de ocho años en el equipo, las relaciones en el equipo siguen siendo las que me dan fuerza. Por el momento no me imagino un lugar mejor".

Cuando Wolff llegó a Mercedes, el equipo estaba encabezado por Ross Brawn, Niki Lauda y Nick Fry, pero Fry se fue al poco tiempo y Brawn a final del año.

Wolff señaló que el elemento comercial de su participación accionarial junto a Lauda le ha dado un rol en Mercedes diferente al tradicional en otros equipos.

“Siempre será un honor haber tenido la oportunidad y la confianza que me dieron. Creo que para una empresa como Daimler, permitir una participación accionarial de su socio gerente Niki y mía no era algo fácil de lograr. La relación se ha fortalecido desde entonces con la gente que toma decisiones dentro de la junta, pero también con muchos de los empleados que han sido parte de nuestro aventura con Daimler”.

“Estas relaciones son algo que determina nuestra calidad de vida. Si me dan la libertad de continuar administrando el equipo de una manera empresarial como lo han hecho hasta ahora, y no tengo dudas de que lo harán, es un lugar agradable y también me brinda una oportunidad empresarial”.

"Así que no me veo como un entrenador de fútbol que hace una temporada, tres o cinco y luego necesita reinventarse en otro equipo. Es diferente aquí, debido a la oportunidad que se me dio como accionista".

Wolff podría reducir su presencia en los circuitos el próximo año con el aumento del calendario de F1 a 22 grandes premios, e incluso bromeó sobre una carrera a la que le gustaría ausentarse, aunque no especificó porque "no sería políticamente correcto".

Sin embargo, señaló que su ausencia en el Gran Premio de Brasil de este año, la primera carrera de F1 que se perdió desde que fuera jefe de Williams en 2012, no supone el inicio del proceso para encontrar su sustituto.

"El experimento en Brasil fue para descubrir que con un calendario de 22 carreras [en 2020], qué pasaría si faltase a alguno y cómo sería para el resto de miembros del equipo", explicó.

“Es algo que siempre quise hacer y fue extraño para mí porque me relajé mucho. ¡La psicología justifica eso con el hecho de saber que todos los demás están trabajando y eso lo hace doblemente divertido!”.

"Pero todos nosotros desempeñamos roles importantes en el equipo y debemos ser conscientes de la contribución que aportamos y si la contribución es importante, entonces tienes que ir a todas las carreras. Así que no encontré una solución”.

