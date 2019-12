Wolff quita presión a Russell para el test con Mercedes

Russell conducirá para Williams, su habitual equipo, el martes por la mañana en el inicio de los dos días de pruebas de neumáticos que tendrá la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, antes de dejarle el FW42 a Roy Nissanny para la sesión de la tarde.

Luego el británico conducirá el Mercedes W10 el miércoles después que Valtteri Bottas lo haga el martes.

Lewis Hamilton, campeón del mundo en 2019, no está disponible ya que tiene compromisos con patrocinadores.

Russell regresará a Abu Dhabi la siguiente semana para otros dos días de pruebas con los neumáticos de 18 pulgadas de 2021 en un auto modificado de Mercedes. Este será el último test de Pirelli este año con los nuevos neumáticos más grandes.

Wolff insiste en que Russell no tiene que preocuparse por impresionar al equipo oficial Mercedes, a pesar de que últimamente se habló mucho sobre el futuro de Hamilton a largo plazo con la escudería de Brackley.

También lee: Los pilotos que probarán en Abu Dhabi

"Le he dicho a George, que no estuvo al 100% estos últimos días, que esta prueba no lo está evaluando, porque estamos absolutamente seguros de que tiene las cualidades de un potencial piloto de Mercedes a futuro", dijo Wolff.

"Tiene la velocidad, tiene el talento, tiene la inteligencia. Hay una razón por la que ha ganado F3 y F2 como novato. Eso no se ha hecho muchas veces antes. Y tiene un récord impecable en F1".

"Se trata más bien de la experiencia. Así que no hay nada que probar durante las próximas pruebas. George tiene un contrato con Williams y siempre cumpliremos todos los contratos porque le han dado la oportunidad de entrar en la F1".

"Probablemente si hace la prueba, solamente confirmará lo que sabemos".

El test más reciente de Russell para Mercedes fue en las pruebas posteriores a la carrera de Bahréin a principios de este año.

"Mis preocupaciones de salud estaban en mi mente no sólo para este fin de semana sino para la próxima semana, cuando estaré conduciendo su auto", dijo Russell. "Pero no me juzgarán por una sola prueba".

"Estaré para hacer un trabajo, estaré para darles datos, estaré para aprender todo lo que pueda y traer de vuelta la experiencia que tengo en ese auto para los chicos que están aquí atrás, y cuando lo hice en Bahréin fue enormemente beneficioso y espero que vuelva a ser lo mismo".

Galería: las mejores imágenes del Gran Premio de Abu Dhabi