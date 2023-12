Christian Horner gana el premio John Bolster de Autosport

Otorgado en honor del legendario Editor Técnico de Autosport, este premio refleja toda una vida de excelencia técnica en el automovilismo por parte de un individuo o grupo. Entre los ganadores anteriores figuran Roger Penske, Ross Brawn, Sir Patrick Head, Adrian Newey y Toto Wolff.

Tras un exitoso periodo en la Fórmula 3000 con su equipo Arden, Horner se convirtió en 2005 en director de la entonces nueva escudería Red Bull F1. Desde entonces, Red Bull ha logrado 113 victorias en grandes premios, siete títulos de pilotos y seis de constructores.

Durante ese tiempo ha reunido y dirigido equipos de técnicos e ingenieros, incluido el legendario diseñador Newey, en la cumbre del deporte motor.

Horner recibió su galardón el 3 de diciembre, entregado por el fundador de GMF Capital, Gary Fegel, en los Autosport Awards en Grosvenor House, en Park Lane, Londres.

"Mi mujer ha desempeñado un papel fundamental, como todas las parejas, con 22 carreras", declaró Horner. "La parte final del año ha sido especialmente dura. Lograr lo que el equipo ha conseguido con 21 victorias en 22 carreras es sobresaliente".

"Ha sido una temporada dura y hemos visto pasar algunas cosas increíbles este año".

"Me gustaría felicitar a Gianpiero Lambiase este año por lo que ha conseguido con Max (Verstappen), aguantando al Max gruñón en ocasiones".

Red Bull también se llevó el premio al Piloto Internacional del Año presentado por Pirelli gracias al tricampeón del mundo Max Verstappen y el Coche Internacional de Competición del Año con el RB19, que ganó 21 de los 22 Grandes Premios de 2023. Ambos fueron votados por los lectores de Autosport.

Otras categorías decididas por votación de los aficionados incluyen Piloto Británico de Competición del Año, Piloto de Rally del Año, Novato del Año y Piloto Nacional del Año.

Otros premios, decididos por jurados expertos, incluyen el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, la Autosport Gold Medal que incorpora el Gregor Grant Award por el legado de toda una vida, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 fue el Brand Partnership of the Year Award.

Para saber quiénes son los otros ganadores de nuestros premios, visita autosport.com/awards.