Jackie Stewart recibe la Medalla de Oro de Autosport

El galardón, creado en 2021 y ganado anteriormente por Jean Todt y Roger Penske, reconoce a una persona que ha prestado toda una vida de servicio al deporte y que deja un legado duradero para las generaciones futuras.

Además de su éxito en la pista, que incluyó 27 victorias en la Fórmula 1 con los equipos BRM, Matra, March y Tyrrell, Stewart lideró la campaña para mejorar la seguridad en el automovilismo en las décadas de 1960 y 1970. También fue cofundador de la escudería Stewart Grand Prix que, tras una etapa como Jaguar, se convirtió en Red Bull.

El expiloto de 84 años recibió la Medalla de Oro en los Autosport Awards, que se celebraron en Grosvenor House, Park Lane, este 3 de diciembre.

Otros premios decididos por un jurado de expertos incluyen el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, el John Bolster Trophy for technical achievement, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year, y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 es el Brand Partnership of the Year.

Otras categorías, que se deciden por votación de los aficionados, incluyen Piloto Internacional del Año presentado por Pirelli, Piloto Británico de Competición del Año, Piloto de Rally del Año, Novato del Año, Coche Internacional de Competición del Año y Piloto Nacional del Año.

