Piastri recibe el premio al Novato del Año en los Autosport Awards

El australiano de 22 años, que terminó noveno en el campeonato de Fórmula 1 tras conseguir una victoria en la carrera sprint de Qatar, también se llevó el galardón en 2020 (por su temporada en F3) y en 2021 (por su campeonato en F2), lo que lo convierte en el primer ganador del premio en tres ocasiones.

Los lectores de Autosport votaron a Piastri como el mejor debutante de 2023, por delante de su rival de F1 Logan Sargeant, el subcampeón de Super Fórmula y piloto de AlphaTauri en F1, Liam Lawson, y el campeón de F3, Gabriel Bortoleto.

El premio de Piastri se anunció el 3 de diciembre en los Autosport Awards, celebrados en la Grosvenor House de Park Lane, en Londres.

Entre los ganadores anteriores del premio, que está abierto a pilotos de carreras profesionales en su primera temporada en sus respectivas categorías, se incluyen Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Otras categorías decididas por votación de los aficionados incluyen el Piloto Internacional del Año presentado por Pirelli, Piloto Británico de Competición del Año, Piloto de Rally del Año, Coche Internacional de Competición del Año y Piloto Nacional del Año.

Otros premios, decididos por jurados expertos, incluyen el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, la Autosport Gold Medal que incorpora el Gregor Grant Award por el legado de toda una vida, el John Bolster Trophy por los logros técnicos, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 es la Asociación de Marcas del Año.

