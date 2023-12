El Red Bull RB19, premiado en los Autosport Awards tras arrasar en la F1

El RB19 ayudó a Max Verstappen a conseguir su tercer título mundial con un récord de 19 victorias en 22 grandes premios. Sergio Pérez sumó otras dos victorias y Red Bull se hizo con su sexta corona de constructores.

Los lectores de Autosport han votado al RB19 como el mejor coche de competición de 2023, por delante del Ferrari 499P ganador de las 24 Horas de Le Mans, el Jaguar I-Type 6 líder de la Fórmula E y el Toyota GR Yaris Rally1 que dominó el Campeonato del Mundo de Rallyes.

El Toyota ganó la votación para el Coche de Rally del Año en 2022, pero ahora se ha fusionado con el Coche de Carreras del Año para un premio renovado.

La victoria de Red Bull se anunció el 3 de diciembre en los Premios Autosport en Grosvenor House en Park Lane, Londres.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images El Red Bull RB-19 en la alfombra roja

El campeón del mundo de Fórmula E, Jake Dennis, que probó el RB19 en Abu Dhabi, entregó el trofeo al director técnico de Red Bull, Pierre Waché.

"Hago todo el trabajo de simulador con estos chicos desde hace cinco años y no hay nada igual", dijo Dennis. "Intentas agarrarte para las frenadas y no puedes prepararte para ello".

"El día en el coche fue el mejor que he tenido. Las horas de simulador no son las más entretenidas, pero todo compensa".

Es la séptima vez que un Red Bull gana este galardón, que fue uno de los primeros en concederse en 1982. Entre los ganadores anteriores se encuentran el Porsche 956, el McLaren MP4/4, el Williams FW14B, el Ferrari F2004, el Brawn BGP 001 y el Mercedes W11.

Otras categorías decididas por votación de los aficionados son las de Piloto Internacional del Año, presentado por Pirelli, Piloto Británico del Año en Competición, Novato del Año, Piloto del Año en Rallyes y Piloto Nacional del Año.

Otros premios, decididos por jurados expertos, incluyen el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, la Autosport Gold Medal que incorpora el Gregor Grant Award por el legado de toda una vida, el John Bolster Trophy por los logros técnicos, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 es la Asociación de Marcas del Año.

