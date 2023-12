Rovanpera, Piloto Internacional de Rallyes del Año 2023 por Autosport

Rovanpera ganó tres de las 13 pruebas y revalidó su título ganado el año pasado con Toyota.

Los lectores de Autosport han votado al finlandés como el mejor piloto de rallies de 2023, por delante de sus compañeros de equipo Elfyn Evans y Sébastien Ogier, y de Ott Tanak, de M-Sport Ford. Es la segunda vez consecutiva que Rovanpera se alza con este galardón.

La victoria de Rovanpera se anunció el 3 de diciembre en los Premios Autosport en Grosvenor House de Park Lane, en Londres.

Entre los anteriores ganadores del premio, que se celebra desde 1982 y está abierto a pilotos de rally profesionales o semiprofesionales que compiten a nivel internacional, se encuentran las estrellas de Audi Michele Mouton y Stig Blomqvist, y los múltiples campeones del mundo Juha Kankkunen, Carlos Sainz, Tommi Makinen, Sébastien Loeb y Ogier. Colin McRae (tres veces), Richard Burns (tres veces) y Evans (una vez) también han recibido el galardón.

Otras categorías que se deciden por votación de los aficionados son la de Piloto Internacional de del Año, presentado por Pirelli, Piloto Británico de Competición del Año, Novato del Año, Coche Internacional de Competición del Año y Piloto Nacional del Año.

Otros premios, decididos por jurados expertos, son el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, la Autosport Gold Medal que incorpora el Gregor Grant Award por el legado de toda una vida, el John Bolster Trophy por los logros técnicos, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 es la Asociación de Marcas del Año.

