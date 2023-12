Verstappen, Piloto Internacional del Año en los Autosport Awards 2023

La estrella de Red Bull consiguió un récord de 19 victorias en 22 carreras en 2023 y se hizo con su tercer título mundial a falta de seis grandes premios.

Los lectores de Autosport han votado a Verstappen como el mejor piloto de carreras de 2023, por delante de su rival de F1 Fernando Alonso, el campeón 2023 de IndyCar, Alex Palou, y el ganador del título de Fórmula E, Jake Dennis.

La victoria de Verstappen se anunció el 3 de diciembre en los Autosport Awards en Grosvenor House de Park Lane, Londres.

El premio, que se concede desde 1982, está abierto a pilotos profesionales que compiten a nivel internacional. Es la tercera vez consecutiva que Verstappen recibe el galardón.

Entre los ganadores anteriores se encuentran los campeones mundiales de F1 Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen y Sebastian Vettel, mientras que los pilotos británicos en la lista de honor son Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button y Lewis Hamilton.

Verstappen no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios, ya que se encontraba en Japón en el Honda Racing Thanks Day, pero agradeció a su equipo sus esfuerzos a través de un mensaje de video grabado previamente.

Otras categorías decididas por votación de los aficionados son las de Piloto de Rally del Año, Piloto Británico del Año, Novato del Año, Coche Internacional de Competición del Año y Piloto Nacional del Año.

Otros premios, decididos por jurados expertos, incluyen el Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, el Autosport Williams Engineer of the Future Award, la Autosport Gold Medal que incorpora el Gregor Grant Award por el legado de toda una vida, el John Bolster Trophy por los logros técnicos, el Pioneering and Innovation Award, el Moment of the Year y el Promoter of the Year. Un nuevo premio para 2023 es la Asociación de Marcas del Año.

