Zhou gana el premio Autosport a novato del año 2022

Zhou, que se convirtió en el primer piloto chino en competir en la F1 a tiempo completo, sumó seis puntos en su camino hacia el puesto 18 de la clasificación.

Los lectores de Autosport votaron a Zhou como el mejor novato de 2022, por delante del campeón del mundo de resistencia de Toyota, Ryo Hirakawa, del podio de IndyCar, Christian Lundgaard, y del ganador de la carrera de F2, Logan Sargeant.

El éxito de Zhou se anunció el 4 de diciembre en los Premios Autosport en Grosvenor House en Park Lane.

Zhou, que recibió el premio de manos de Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull F1, dijo en un vídeo grabado: "Hola chicos, como pueden ver acabo de ganar el premio al mejor debutante del año, gracias a todos los que me han apoyado y votado por mí. He estado luchando durante todo el año, ha sido un año complicado, pero he tenido un gran apoyo en la pista y de los aficionados en casa, así que muchas gracias a todos".

Los anteriores ganadores del premio, que está abierto a los pilotos profesionales en su primera temporada en sus respectivas categorías, incluyen a Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Otras categorías decididas por la votación de los fans incluyen Piloto Internacional del Año presentado por Pirelli, Piloto Internacional del Año de Rally, Piloto Británico del Año de Competición, Coche Internacional del Año de Competición presentado por Blink Experience, Coche de Rally del Año, Piloto Nacional del Año y Piloto del Año de Esports presentado por Motorsport Games.

Otros premios, decididos por paneles de expertos, incluyen el Premio al Joven Piloto del Año de Aston Martin Autosport BRDC, la Medalla de Oro por el legado de toda una vida, el Premio Gregor Grant por el logro de toda una vida, el Promotor del Año y el Equipo del Año presentado por Motorsport Games. El Momento del Año presentado por Bang & Olufsen y el Ingeniero del Futuro de Autosport Williams son premios que han regresado para 2022.