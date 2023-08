VIDEO: Mueren 2 pilotos tras grave accidente de Moto1000GP en Brasil

Los pilotos Érico Veríssimo da Rocha y André Veríssimo Cardoso fallecieron este domingo tras un grave accidente sufrido durante la segunda carrera de la etapa de Cascavel de Moto1000GP , categoría del Campeonato Brasileño de Motociclismo.

El accidente ocurrió en la primera vuelta de la carrera. André tras caer de la moto a la salida del segundo tramo de las curvas gemelas, resbaló cayendo en medio de la pista.

Tras su caída pudo levantarse, pero inmediatamente fue atropellado por la moto de Érico, siendo lanzado con fuerza a un costado de la pista. Un tercer piloto tuvo que esquivarlo hacia el muro protector para evitar una segunda colisión.

Dirección de carrera interrumpió inmediatamente la carrera, que la cual ya no se reanudó, inmediatamente después se iniciaron las labores de emergencia con la llegada del equipo médico. Con la interrupción, también quedó suspendido el evento que seguiría, una prueba de resistencia con una duración prevista de dos horas.

Según la categoría, los dos pilotos fueron trasladados al hospital en estado muy grave y, poco después, se confirmó la muerte de Érico.

"Moto1000GP lamenta profundamente informar el fallecimiento del piloto Érico Verissimo da Rocha tras un grave accidente durante la cuarta etapa del campeonato, que se disputaba en el Autódromo Internacional de Cascavel", dice el comunicado oficial de la categoría. "El piloto de 38 años sufrió un gravísimo accidente durante la primera vuelta de la categoría GP 1000".

"Tras el accidente, el piloto, que fue enviado al hospital para su atención médica siguiendo todos los protocolos en estado muy grave, pero no pudo resistir las lesiones y se confirmó su muerte".

"Moto1000GP, tras la información oficial, cancela todas las actividades en pista para la cuarta etapa del Campeonato Brasileño de Motociclismo. La familia Moto1000GP envía todas nuestras oraciones al piloto, familiares, amigos y admiradores".

Aproximadamente una hora después llegó la confirmación de la muerte de André. Según información obtenida del padre del piloto, éste sufrió un paro cardíaco, fue reanimado por los paramédicos y fue hospitalizado en estado muy grave. Desgraciadamente, su cuerpo no resistió las lesiones.

"Moto1000GP comunica el fallecimiento del piloto André Veríssimo Cardoso, involucrado en un grave accidente con el piloto Érico Veríssimo da Rocha durante la primera prueba de la categoría GP 1000 este domingo por la tarde, durante la cuarta etapa del Campeonato Brasileño de Motociclismo en Cascavel."

"André Veríssimo, de 42 años, fue llevado por el equipo de rescate del campeonato en estado muy grave a un hospital. Según el informe médico del hospital, luego de ser atendido de emergencia, cuando fue trasladado al centro quirúrgico, tenía un paro cardiorrespiratorio y no pude resistir y murió."

"Desafortunadamente, un hermoso día de carreras se convirtió en uno de los días más tristes en la historia de Moto1000GP. En este momento, nuestros pensamientos y oraciones están enteramente con las familias, nuestros amigos y pilotos que han fallecido".

En un comunicado, el presidente de la Confederación Brasileña del Automóvil (CBA), Giovani Guerra, lamentó las muertes: "Con gran tristeza la Confederación Brasileña del Automóvil recibe la noticia de la muerte de los motociclistas Érico Veríssimo da Rocha y André Veríssimo Cardoso"

Cascavel fue la cuarta etapa de la temporada 2023 para la categoría, habiendo comenzado el año en Goiânia en abril antes de pasar por Campo Grande y Lima Duarte, en el interior de Minas Gerais.s.

