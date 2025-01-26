TURISMO Noticias
Terrible accidente en el DTM: equipo confirma que Maximilian Paul sufre lesión en la columna vertebral
Juncadella revela cómo los manejos de Mercedes en el DTM "destruyeron" su carrera
Una nueva serie coches de eléctricos se suma a la Fórmula E y el DTM
Explicación: ¿Por qué Alonso conduce un Aston Martin Vantage del DTM?
Un comisario herido por invasión de manifestantes en el DTM
Dovizioso prueba por primera vez un BMW GT3 de DTM
Red Bull abandona el DTM después de dos años
Azcona se consagró campeón del WTCR tras la clasificación
El WTCR apunta a un solo evento anual como nuevo formato
El WTCR desaparecerá a finales de 2022
El Hypercar de Ferrari tiene fecha de presentación
Red Bull planeó poner a Herta en el DTM mientras lo pensaba para la F1
El WTCR completará su 2022 en Bahréin y Arabia Saudita
Rast firma con BMW tras su salida de Audi
Rast anuncia su salida de Audi tras 12 años
Tiene 17 años y será el piloto más joven de la historia del DTM
Huff y Berthon ganan en Francia, Girolami sigue en la pelea por título
El jefe del WTCR espera la vuelta de Cyan Lynk & Co para 2023
WTCR Vallelunga: Girolami y Magnus se llevan las victorias
Girolami logra la pole position en Vallelunga
WTCR Vila Real: Urrutia y Huff se reparten del botín el domingo
WTCR: Victorias de Azcona y Urrutia en Hungría
El WTCR cancela su ronda en Nurburgring por fallas en los neumáticos
WTCR: Girolami y Guerrieri logran el 1-2 en Pau
WTCR: Girolami le gana la pole a Guerrieri en Pau
Sébastien Loeb debutará en el DTM con Red Bull
Loeb prueba el Ferrari DTM de Red Bull con vistas a competir
Doble victoria de los pilotos Cupra al final de la temporada WTCR 2021
Huff se convierte en el 12° ganador diferente del WTCR
Muller logra la pole en Sochi y Ehrlacher da un paso al título
El WTCR presenta un calendario 2022 con novedades
El lastre complica el fin de semana de CUPRA en Adria
Urrutia y Ehrlacher se llevan las victorias en Adria
A los 59 años, Gabriele Tarquini anuncia su retiro
La gente detrás del éxito de Cupra en las pistas de carrera
Ekstrom elogia al equipo Cupra Racing tras ganar el título del ETCR
Vernay se acerca en el campeonato y Urrutia hace podio en Francia
Muller regresa a la pole después de dos años y Urrutia en top 5
Azcona, de Cupra, aspira al título del WTCR luego del título del TCR Europa
Victorias de Girolami y Michelisz en Most
Azcona y el doble reto que enfrentará este fin de semana
Albon estaría cerca de firmar su regreso a la F1 en 2022
Azcona, encantado con un fin de semana "increíble" en WTCR y Pure ETCR
Hungría WTCR: Urrutia gana y empata en puntos con Ehrlacher
El WTCR modifica su calendario y tendrá su final en Sochi
Ekstrom: Consistencia y adaptabilidad, clave para el campeón inaugural del ETCR
Mercedes vuelve a ganar en el DTM de la mano de Ellis
WTCR Aragón: Urrutia, Guerrieri y Girolami fuera del top 10
Azcona y el reto de competir en un programa eléctrico y de gasolina
Así se vive un día en las carreras con CUPRA
Huff consigue sus primeros puntos con CUPRA en el WTCR
Tassi salva a Honda en Estoril y Urrutia sube al podio
Guerrieri lidera un 1-2-3 de Honda en la clasificación de Estoril
Huff tuvo un regreso difícil al WTCR con CUPRA
Podios de Girolami y Urrutia en el inicio del WTCR en Nurburgring
Girolami logra la pole position en Nurburgring
Cupra saca del retiro a un as de los coches de turismo
Albon: Ser reserva de Red Bull valdrá más que el DTM para volver a F1
Auer y Mercedes cierran al frente del test del DTM en Hockenheim
Mercedes lideró primer día de test de la nueva era del DTM