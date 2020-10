Kevin Benavides lidera en el inicio en Andalucía

Los caminos y colinas de los alrededores de Villamartín (Cádiz) son estos días el epicentro de los raids internacionales. Allí está la flor y nata de la especialidad en la única prueba que servirá de preparación para el Dakar 2021, después de las múltiples cancelaciones de eventos por la COVID-19.

Después del Prólogo del martes para motos y quads, donde Toby Price (KTM) se impuso con un tiempo clavado al de su nuevo compañero Daniel Sanders y endosándole tres segundos a Ross Branch, el mejor de Yamaha, la primera etapa de este miércoles constaba de 240 km cronometrados más 70 de enlace.

Kevin Benavides (Honda HRC) se lució después de meses sin competir por la pandemia y marcó el mejor registro del día tras un intensa batalla en la distancia con su compañero Joan Barreda, que se repuso de sus malas sensaciones del Prólogo.

"Hoy me sentía bien desde el inicio… todo iba bien… hasta que antes de la neutralización se me rompió el roadbook y se quedó el papel suelto, sin poder pasar. Intenté arreglarlo en la neutralización, pero no fue posible y los otros 110 kilómetros fui siguiendo huellas. Fue duro de concentración, incluso con sustos, pero al final salió bien. Vi a mi hermano en el suelo, que había caído, pero creo que está bien, que es lo importante", apuntó el argentino.

El español de Honda acabó a 3:15 del argentino, superando en cuatro segundos a un sensacional Lorenzo Santolino (Sherco TVS), que vuelve al máximo nivel tras su fuerte accidente en el pasado Dakar saudí. De Soultrait (Yamaha) y Van Beveren (Yamaha) completaron el top 5, a más de cinco minutos del ganador.

Laia Sanz (GasGas) no tomó la salida por precaución, tras la fuerte caída que sufrió ayer en el Prólogo, que le provocó una herida abierta en el antebrazo izquierdo. La catalana ha puesto rumbo a casa para evitar infecciones, recuperarse lo antes posible y continuar con el programa de test para preparar su 11º Dakar.

Top 5 de motos en el Rally de Andalucía 2020 - Etapa 1

1. Kevin Benavides (Honda HRC), 3h21:17

2. Joan Barreda (Honda HRC), +3:15

3. Lorenzo Santolino (Sherco TVS), +3:19

4. Xavier de Soultrait (Yamaha), +5:08

5. Adrien Van Beveren (Yamaha), +5:40

Los coches y SSV tuvieron un inicio complicado, ya que su Prólogo, planificado para primera hora de la mañana del miércoles, se canceló por problemas de cronometraje. Así, Carlos Sainz y Lucas Cruz tuvieron que abrir pista en los caminos gaditanos y fueron perdiendo poco a poco tiempo con sus rivales más directos.

Pero la neutralización de la etapa en el kilómetro 168 para evitar la falta de luz a los últimos competidores tras el retraso en su inicio, la rotura de la rueda delantera derecha de su compañero Stephane Peterhansel (que le sacaba más de un minuto en el km 102) en los últimos kilómetros y un problema de Al Attiyah con el eje delantero (que le endosaba 53 segundos a 30 km de meta y acabó con dos ruedas motrices) dejaron a Sainz y Cruz en la segunda posición final.

Solo Yazeed Al Rajhi (Toyota) fue más rápido que ellos en los 168 kilómetros válidos, con Al Attiyah 26 segundos por detrás de los españoles y Ten Brinke a otros 4:43.

"Como ya imaginábamos nos hemos encontrado con mucha dificultad por las características del recorrido con nuestro coche. A pesar de ellos estamos contentos de acabar la etapa en la segunda posición. Para mañana quiero hacer algunos cambios en el setup del MINI, ya que hoy no he ido suficientemente cómodo", asegura el español tres veces ganador del Dakar.

Pero la sorpresa mayúscula del día la puso Cristina Gutiérrez e Ignacio Santamaría, que se estrenaron con el MINI All 4 Racing de manera inmejorable: ¡colándose en el top 5 final!

"La etapa era muy complicada y muy fácil de romper cosas, porque había muchos peligros escondidos. La adaptación al coche y al copiloto está siendo muy buena. Aunque al final del tramo me ha costado un poco porque no me había hidratado muy bien, estoy súper contenta. Pero esto es muy largo y queda mucho por delante. Quiero seguir haciéndolo bien", apunta la burgalesa, que aún no tiene asegurado su programa para el Dakar del 3 al 15 de enero.

En SSV, Gerard Farrés y Armand Monleón completaron un gran arranque, quedándose a 10 segundos de sus nuevos compañeros en South Racing-Can-Am Aron Domzala y Maciej Marton.

La segunda jornada del Rally de Andalucía 2020 tendrá lugar el jueves, con dos tramos cronometrados de 140 y 130 km, más otros 95 de enlace.

Top 5 de coches en el Rally de Andalucía 2020 - Etapa 1

1. Yazeed Al Rajhi (Toyota), 2h05:34

2. Carlos Sainz (MINI), +1:47

3. Nasser Al Attiyah (Toyota), +2:13

4. Bernhard Ten Brinke (Toyota), +6:56

5. Cristina Gutiérrez (MINI), +6:59

Las fotos del primer día del Rally de Andalucía 2020