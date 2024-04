El Honda NSX personal de Ayrton Senna sale a la venta

El coche es uno de los tres ejemplares del Honda NSX que poseía Senna, siendo su NSX rojo uno de los coches que el brasileño guardaba en su casa en Portugal.

El coche se matriculó por primera vez en 1991 y desde entonces ha acumulado 62.925 kilómetros.

El Honda rojo de Senna se hizo famoso en varias sesiones de fotos en Portugal y también apareció en el documental Racing is in my Blood de 1992.

Senna perdió la vida trágicamente en el Gran Premio de San Marino de 1994, del que se cumplen 30 años el º de mayo.

Tras el fallecimiento de Senna, el coche permaneció en Portugal hasta que su actual propietario, el británico Robert McKagan, lo adquirió en 2013. Ahora lo ha puesto a la venta a través de un anuncio en Auto Trader.

Ayrton Senna delante de su Honda NSX Photo by: Ercole Colombo

"Compré el coche por primera vez en 2013 durante un viaje al Algarve, en Portugal, y desde entonces ha sido de mi propiedad, donde ha permanecido orgulloso en mi finca de East Sussex", dijo McKagan.

"El NSX rojo de Senna se lo regaló Honda, con quien tenía una asociación comercial, y Senna lo utilizaba con frecuencia y se fotografiaba con el coche durante sus estancias en Portugal".

"Siendo yo mismo un gran fan de Senna, estuve encantado cuando pude poner mis manos en el NSX, que fue fabricado a la perfección y presenta una máquina elegante y potente para ofrecer una experiencia increíble en la carretera".

"Ha sido un auténtico placer poseer uno de los coches más famosos de una auténtica leyenda del deporte, y la emoción de conducir el coche de Senna nunca desaparece".

El coche cuenta con un motor de seis cilindros y tres litros de 271 CV, un 0-100 km de 5,8 segundos y una velocidad máxima de 265 km/h.

El Honda de Senna fue visto por última vez en Imola en 2019 como parte del 25 aniversario de la muerte de Senna, con Giancarlo Minardi, fundador del equipo de F1 que llevara su nombre, lo condujo en la pista.

Está previsto que el coche se exhiba en la Exposición Senna en Silverstone en agosto. El vendedor ha dicho que "preferiría que el coche se recogiera tras el cierre de la exposición".