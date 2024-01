Al Attiyah en el Dakar 2024: "Algunos jugaron, yo no"

Shubaytah-. La quinta etapa del Rally Dakar 2024 fue una muy corta en cuanto a recorrido cronometrado, con tan solo 118 kilómetros cronometrados, aunque le sirvió a Nasser Al Attiyah para escalar hasta la segunda posición de la clasificación general, por delante de Carlos Sainz, lo que le da al qatarí mucha más confianza para afrontar el resto de la carrera.

El piloto de Prodrive consiguió su victoria 48 en la prueba y se mostró especialmente contento, aunque pudiera parecer un caramelo envenenado porque será él quien abra en la Etapa 48 Horas. Además, cuando habló con los medios, respondió a la pregunta de Motorsport.com, en la que apuntó la clave para esta cita: "Queda un largo camino, vi a mucha gente haciendo una estrategia de quedarse parados para obtener una buena posición de salida, pero ninguno de ellos está pensando después de la etapa, que será la clave de este Dakar".

"Si mañana pierdo, no me importa, porque empezaré en una buena posición y podré hacer mi tiempo en Ha'il, un sitio que conozco muy bien", explicó el cinco veces ganador del trofeo Touareg. "Hemos abierto muchas veces, lo he hecho muchas veces sin trazada y hemos tenido buenos resultados porque lo dimos todo. Es una gran etapa, la velocidad será baja, no muy rápida, y hemos de prepararnos mentalmente, y con eso podremos hacer un buen trabajo".

"Algunas personas jugaron al juego, pero yo no, y quizá si mañana las cosas no van muy bien, podré decelerar para poner a todos juntos y tener una buena posición después del día de descanso", continuó Nasser Al Attiyah sobre la especial que se dividirá en dos días en el Empty Quarter.

Con ya cinco etapas completas, y acercándose al ecuador del Rally Dakar, es Yazeed Al Rajhi quien lidera la clasificación general, y cuando se le puso sobre la mesa si se planteará una batalla contra Carlos Sainz y el saudí, dijo: "Parece que Al Rajhi hizo un buen trabajo, el Toyota va muy bien, no ha tenido problemas, quizá uno o dos pinchazos, mientras que el resto sí durante los primeros cuatro días, pero si lo resto, seguiríamos liderando el Dakar, con Carlos [Sainz], Mattias [Ekstrom] y Stéphane [Peterhansel], pero esto es el Dakar".

"Ahora creo que comenzará el Dakar, porque todo el mundo quiere seguir su propia estrategia, y creo que puede funcionar, porque mañana, si tienes un problema, no sabes lo que hacer, y si tienes hoy un problema, pierdes mucho tiempo, intentaré hacerlo lo mejor posible", comentó el qatarí.

Además, su triunfo se correspondía con el 48 en su carrera deportiva en el Rally Dakar, y cuando se le preguntó sobre ello y la confusión de las que había logrado, contestó con mucho humor y entre risas: "Sí, la 48, con el Hunter, fue buen porque todo estuvo muy comprimido desde el principio, con muchos pinchazos, pero ahora parece que todo se está poniendo mejor y mejor con las dunas. Solo debemos preparar el Dakar para mañana, que será muy importante, veremos, le deseo la mejor suerte a todos".