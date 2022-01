Al-Attiyah y Loeb no están entusiasmados por abrir el camino el jueves

La etapa más larga del Dakar, además de ser muy variada por los diferentes terrenos que ofrecía no ha sido crítica en la lucha por la victoria final en la categoría de coches. Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb terminaron espalda con espalda, con el líder aumentando su ventaja en la clasificación general en sólo 25 segundos y manteniendo más de 38 minutos de crédito sobre su rival más cercano.

Loeb se vio perjudicado el día anterior por un falló en la transmisión que redujo su tracción total a solo dos, pero el francés volvió este miércoles con un BRX Hunter en buen estado de funcionamiento en la ruta entre Al Qaisumah y Riyadh, con un coche que esta vez demostró su resistencia además de su velocidad.

El galo arrancó 16° debido a sus contratiempos del día anterior, pero primero mostró paciencia y luego atacó en la final.

"Hoy hemos hecho una buena etapa y el coche ha funcionado muy bien", resumió. "Hemos podido atacar durante la etapa más larga del rally, sin arriesgar demasiado y evitando el riesgo de un pinchazo o de vernos afectados por el mal estado de los caminos. De hecho, apenas hemos cometido errores, nos hemos concentrado en tener un buen ritmo porque este es el tipo de etapa en la que no se puede marcar una gran diferencia. Hice lo que sentí y eso fue bueno, porque siempre estuvimos en la lucha”.

"Mañana será una etapa diferente para las motos, así que el primer coche tendrá que hacer realmente la pista y abrir la etapa. Quien empiece por detrás puede marcar una gran diferencia. Seremos terceros en el camino, que es mejor que el primero, pero aún así ya veremos”.

Sébastien Loeb y Fabian Lurquin saldrán segundos mañana, ya que Yazeed Al-Rajhi fue penalizado y se le negó la victoria de etapa hoy. Nasser Al-Attiyah, que ganó la etapa del día casi a su pesar, sabe de las dificultades del recorrido del jueves y será muy cauteloso al ser el hombre que tenga que abrir el camino.

“No fue fácil porque alcanzamos algunos coches al principio de la etapa y decidimos no arriesgar demasiado", explicó el piloto de Toyota. "La última parte de la etapa fue muy difícil, sobre todo la parte de los wadis con mucha navegación. Matthieu (Baumel) hizo un gran trabajo y estoy contento. Día tras día estamos trabajando en la dirección correcta".

Sin embargo, la sanción sobre Yazeed Al-Rajhi afectó el plan del qatarí que ahora será quien marque el recorrido.

"Intentamos marcar un buen ritmo de todos modos, pero nuestro plan era no abrir mañana porque no habrá ninguna moto delante, así que no habrá pista (a seguir). Pero incluso si no marcamos un buen tiempo mañana en estas condiciones, nos permitirá salir en una buena posición al día siguiente".